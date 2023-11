“Sale excremento de la ducha”: Alexis Sánchez lanzó duras acusaciones contra los directivos chilenos

La selección de Chile se encuentra en la 8ª plaza de la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas tras cinco fechas y por esta razón Alexis Sánchez cree necesaria una evolución de la infraestructura del fútbol de su país, que cree que está desmejorado en este sentido.

Sánchez se quejó abiertamente del estado de las instalaciones del Juan Pinto Durán, el complejo en el que los internacionales de su nación trabajan para sus compromisos, y del Monumental David Arellano.

“En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, disparó el máximo goleador histórico de Chile.

Y no solamente eso, Sánchez también describió una situación más grave que vivió junto al plantel que comandaba el Toto Berizzo en el Estadio Monumental, recinto de Colo Colo, donde la Selección ha ejercido su localía: “En el Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe salía excremento, de nosotros mismos, en la ducha. Entonces, ¿esto es una selección o un equipo de tercera? Todo suma, todo es un complemento”.

Alexis no solamente apuntó sus dardos contra la ANFP por los problemas en la selección chilena, también habló del descontento que existe en los jugadores que integran la liga local: “Falta entender, estudiar y vivir el fútbol, no tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo”.

Alexis Sánchez se mostró muy agradecido con Eduardo Berizzo y descartó haber hablado personalmente con él luego de su renuncia.

“Agradecer a Eduardo por el profesionalismo que tuvo en la selección, no veía algo así hace mucho tiempo. Por ejemplo, con (Reinaldo) Rueda no veíamos eso (de) grupo, cómo jugábamos en el campo de juego. Es un análisis abierto. En lo personal veo un equipo que juega de igual a igual. Con Colombia fuimos superiores y después Colombia le ganó a Brasil. Estamos a cuatro puntos de los de arriba. Veo al equipo bien”, analizó el atacante de 34 años, que actualmente milita en el Inter de Milán.

Al ser consultado por la designación de Nicolás Córdova de forma interina comentó: “Ayer tuvimos una conversación y se ve como alguien serio, que quiere trabajar y asumir su protagonismo desde el primer día. Viene un rival difícil. El presidente deberá tomar una decisión, no hay apuro”.

