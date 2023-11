“Una pesadilla”: otro estadounidense detenido en Venezuela por el régimen tras alivio de sanciones

Un ciudadano estadounidense fue detenido recientemente en Venezuela y su familia aseguró que los policías que lo capturaron les exigieron pagar miles de dólares para liberarlo.

Esto ocurrió días después de que el gobierno del presidente Joe Biden comenzó a levantar parcialmente las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, bajo la advertencia de que restablecerá las restricciones si no cumple los acuerdos, dirigidos al restablecimiento de la democracia en el país suramericano.

El arresto de Savoi Wright ocurrió el 24 de octubre, hace casi un mes, pero es ahora cuando el caso es conocido a raíz de una publicación de The Associated Press, que conversó con los allegados del empresario de 38 años.

“Es una pesadilla. Es como si estuvieras viendo una película de terror pero estás dentro de ella”, dijo su madre Erin Stewart a la agencia de noticias.

Según la AP, no se han presentado cargos penales en su contra ni se le ha permitido ver a un abogado. El régimen venezolano tampoco ha dicho dónde lo tiene detenido.

“Le encantaba el estilo de vida nómada. Dondequiera que iba era visto como un gigante gentil e inmensamente amado”, aseguró la mujer sobre su hijo.

Ella no sabía que Wright estaba en Venezuela hasta que se enteró de su arresto, y quiere que regrese a casa. Es nativo de Berkeley, California, se graduó en la Universidad de Loyola Marymount y trabajaba de forma remota como oficial de préstamos hipotecarios.

Por más de una década, Savoi Wright ha vivido entre Oakland, Miami y Sudamérica.

La familia aseguró que los policías detuvieron al hombre en un parque con una mujer que tenía drogas y que los oficiales después les estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para dejarlo en libertad, pero no ocurrió así. No quedó claro en qué lugar de Venezuela ocurrió la aprehensión.

Luego de que las autoridades descartaron que estuviese involucrado en delitos, determinaron que no tenía sello en su pasaporte y lo entregaron a las autoridades de inmigración para que lo deportaran.

Sin embargo, no está claro que pasó después

The Associated Press señaló que otros reclusos aseguraron a la familia que el empresario está detenido en una antigua fábrica textil convertida en un centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sobre ese sitio, decenas de expresos políticos han denunciado que recibieron torturas y abusos en el sótano, conocido como la Casa de los Sueños.

Stewart expresó que tiene miedo de que su hijo esté siendo torturado psicológicamente por las autoridades del régimen socialista.

El hombre, aseguró, tiene estrictas restricciones dietéticas provocadas por graves alergias alimentarias.

La familia decidió hablar del caso porque considera que el gobierno de Estados Unidos “no ha hecho lo suficiente” para lograr su liberación. Denunció asimismo la extorsión policial que sufrió ante el FBI y la dirigieron al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se supone existen las herramientas diplomáticas para atender este tipo de situaciones.

“Como estadounidenses, cuando un ser querido se encuentra en esta horrible situación, uno piensa que alguien estará allí para ayudar y cuando no lo hace, es el peor sentimiento del mundo. Es repugnante que levanten las manos al aire y digan que no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo que no podemos hacer nada”, manifestó Moizeé Stewart, hermana de Wright, a la AP.

Sigue leyendo:

• Senadores exigen respuestas a Biden: ¿qué pasó con la orden de captura contra Nicolás Maduro?

• ¿Suspenderá EE.UU. la orden de captura contra Nicolás Maduro y la recompensa de $15 millones de dólares?

• Maduro acusó al Comando Sur de Estados Unidos de “incubar un conflicto militar” en territorio en disputa