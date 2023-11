Abogados de Dani Alves exigen derecho a réplica tras declaraciones de la exesposa del futbolista

Continúa el caso del brasileño Dani Alves y con él siguen surgiendo nuevas noticias, siendo la más reciente las declaraciones de la exesposa del futbolista Dinorah Santana a semanas de la celebración el juicio.

Hay que recordar que Alves está acusando de violación en una conocida discoteca de Barcelona el pasado diciembre de 2022, convirtiéndose el caso en una trama donde hay muchas más personas involucradas, entre ellas Dinorah Santana, quien fue entrevistada por el programa “Fiesta” de Telecinco.

Santana confesó que para ella “Dani Alves ha muerto, que nos deje en paz”. Esto como respuesto al intento de Alves de que sus hijos y Santana se mudaran a Barcelona para que pudiese acceder a la libertad condicional.

Sutton es la discoteca donde ocurrió la supuesta agresión sexual de Dani Alves a la mujer española. Crédito: JOSEP LAGO | AFP / Getty Images

“No me ha vuelto a llamar, desapareció. No sé por qué ni me interesa. Eso es cruel y esto me hizo darme cuenta, primero, que nos utilizó, que fue cuando estaba pidiendo la salida de prisión”, aseveró la expareja del brasileño.

En ese sentido, la defensa de Dani Alves denunciará a Dinorah Santana. Según recogió Marca, los letrados emitieron un comunicado en el que indicaron que “es necesario aclarar que, en todas y cada una de las acusaciones formuladas contra nuestro cliente, se debe tener en cuenta que solo una de las partes está exponiendo situaciones. El principio de defensa contradictoria y amplia debe darse, al menos, a quienes eventualmente sean acusados”.

Los abogados del lateral afirmaron que “solicitamos que se conceda el derecho de réplica”.

“La señora Dinorah, exmujer del señor Daniel Alves da Silva, era su Fiscal Pública debidamente designada por instrumento público y con amplias facultades, y el 28 de junio de 2023 le fueron revocadas debido a varias situaciones que el poder judicial investigará prontamente con las acciones civiles correspondientes”, agrega el comunicado del bufete de abogados.

Además, la defensa del exfutbolista indicó que “corresponderá al poder judicial analizar y juzgar las demandas que ella responderá como demandada. Finalmente, solicitamos que se conceda el derecho de réplica a todas y cada una de las acusaciones hechas por la señora Dinorah Santana contra el señor Daniel Alves da Silva. Dejamos nuestros más sinceros homenajes, admiración y respeto a esta reconocida señora”.

