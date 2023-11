Banda de monos violentos asesinan a un niño de 10 años en un pueblo en la India

Un niño de 10 años de edad fue brutalmente asesinado por una banda de monos en la India, desgarrándole el estómago y arrancándole los instestinos.

El ataque ocurrió cuando el niño, identificado como Dipak Thakor, estaba jugando con amigos en el pequeño pueblo de Salki, en Gandhinager, Gujarat. Ese lugar es conocido por la alta presencia de esos monos, que se han convertido en una banda que atacan a los humanos, según informó The Sun.

Los simios saltaron sobre el niño en plena calle, clavando sus garras en su estómago. De acuerdo con el medio, el niño de 10 años fue trasladado rápidamente a un hospital local, pero murió trágicamente antes de que los médicos lo atendieran.

“Su intestino fue arrancado en el ataque. Se apresuró (de regreso) a su casa y fue llevado a un hospital donde los médicos lo declararon muerto a su llegada“, dijo un funcionario en un comunicado citado por The Sun.

El funcionario aclaró que este es el tercer ataque de monos en el pueblo en una semana.

Vishal Chaudhary, funcionario forestal de Salki, aseguró a los aldeanos que él y su equipo estaban cazando desesperadamente a los depredadores asesinos y habían estado tratando de atrapar a la “gran tropa” durante un tiempo, según citó el medio británico.

“Hemos rescatado dos langures (una especie de primates) en la última semana y hemos instalado jaulas para atrapar a otro langur”, dijo Chaudhary. “Hay una gran manada de monos en la aldea, incluidos cuatro adultos que han estado involucrados en ataques en la última semana. Dos de ellos han sido rescatados. Se están realizando esfuerzos para enjaular a otro”, añadió.

Monos asesinos

En la India las bandas de monos asesinos son un problema real en las calles.

A principios de ese año, según The Sun, fue atrapado un mono el cual las autoridades establecieron una recompensa por su captura. El simio, al que llegaron a denominar como “el mono más buscado del mundo”, fue capturado después de haber atacado a más de 20 personas en menos de dos semanas.

Además, este mismo año otro mono llevó a un niño cerca de un acantilado, generando terror en su comunidad. “Fue sólo un minuto, y cuando me di la vuelta, el niño ya no estaba. Todos estábamos muy ansiosos”, dijo el padre del pequeño, según citó The Sun.

A pesar de estos ataques, no hay un promedio preciso y confiable de cuántas personas son asesinadas por monos en la India cada año. Los incidentes de ataques de monos son eventos relativamente raros, y las estadísticas precisas pueden variar.

En la India, los conflictos entre humanos y monos a veces ocurren debido a la invasión del hábitat natural de los monos, la urbanización y la disponibilidad de alimentos.

Las autoridades locales y las comunidades a menudo implementan medidas para gestionar la interacción entre humanos y monos. Entre ellos, la educación pública sobre cómo comportarse alrededor de ellos, el control de la alimentación y, en algunos casos, la reubicación de los monos.

