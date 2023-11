Fue a comprar a Lowe’s y como ningún empleado lo atendió, tomó una drástica decisión que se viralizó

Hay muchas tiendas que ofrecen a sus clientes ayuda específica que es brindada por determinados empleados para encontrar un artículo en específico; sin embargo, este servicio no siempre resulta ser de gran utilidad, ya que en ocasiones, las personas que lo desarrollan no tienen el conocimiento necesario de los artículos o bien, no están preparados para lidiar con las personas o no hay el suficiente personal para llevar a cabo dicha labor.

Eso pareciera haberle ocurrido a un hombre que hace unos días acudió a una tienda Lowe’s, quien ha sorprendido a muchos en TikTok al compartir cómo es que logró resolver un problema sin necesidad de un empleado de este negocio y que en teoría, era necesaria su labor para realizar su compra.

El usuario de TikTok identificado como @CJORTEGA subió a su otra cuenta llamada @ortegaconstruction un video en donde mostró cómo es que logró sacar del anaquel de exhibición un artículo que solamente un empleado de Lowe’s podía darle, ya que se encontraba bajo llave.

En el clip, el hombre muestra lo que parece ser un cordón amarillo en una bolsa de plástico sellada, la cual se localiza en el estante superior de un mueble de exhibición que está cerrado con llave.

“Cuando no pueda encontrar la ayuda de Lowe’s… defiéndase por sí mismo”, es el título de este video que compartió esta persona, luego de que pasó varios minutos buscando a un empleado de la tienda que pudiera ayudarle para comprar dicho artículo sin que pudiera encontrar a alguno.

Luego, el hombre deja caer la bolsa y con la mano dentro de la jaula que está cerrada, va haciendo que llegue hasta el piso, y aprovechando que la reja no llega hasta el suelo, logra sacarla.

El video se volvió viral y cuenta ya con más de 1,8 millones de reproducciones y cuenta con varios comentarios de otros usuarios que dijeron sentirse identificados con la escena, ya que les ha tocado vivir en Lowe’s y en otras tiendas, la falta de ayuda de los empleados, teniendo que esperar, incluso horas, para obtener el producto que necesitan comprar y que está encerrado en anaqueles.

Pero hubo quienes criticaron su acción e incluso, señalaron que por este tipo de situaciones, las tiendas ponen candados de seguridad extras a determinados artículos; sin embargo, el hombre defendió su acción, argumentando que no lo robó, pues pagó por él.

Sigue leyendo:

* 5 trucos para ahorrar al hacer tus compras en Lowe’s

* La polémica que enfrentó a Lowe’s con los latinos por sus “manos pequeñas”

* Home Depot y Lowe’s se enfrentan a la que siempre fue su mejor etapa de ventas en medio de la incertidumbre