Javier Milei promete poner fin a la “decadencia” en Argentina: primer discurso como presidente electo

Javier Milei afirmó este domingo que con su elección como presidente de Argentina comenzó el fin de la decadencia en el país. La declaración la hizo durante su primer discurso luego de que se conocieron los resultados del proceso electoral, que señalan que obtuvo la victoria con 55,69% de los votos, con el 99,28% de las mesas escrutadas.

El líder de La Libertad Avanza, quien derrotó a su adversario Sergio Massa (44,30 %), afirmó que “no habrá vuelta atrás” para el cambio que, prevé, ocurrirá en la nación.

“Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial”, manifestó ante una multitud que se acercó frente a la sede del partido para manifestarle su apoyo. Junto a él, estaba presente su hermana Karina Milei.

El presidente electo de Argentina, economista, manifestó que bajo su gobierno el país retomará el camino de progreso que no debió abandonarse por el “modelo empobrecedor del Estado omnipresente” que impuso el mandatario saliente Alberto Fernández y que “solo beneficiaba” a algunos políticos y sus amigos.

Afirmó que su compromiso es con la democracia, el comercio libre y con la paz, además de garantizar que trabajará “codo a codo” con todos los países del mundo libre.

El candidato presidencial argentino por la alianza La Libertad Avanza, Javier Milei, habla con sus partidarios, acompañado por su compañera de fórmula Victoria Villarruel, después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Emiliano Lasalvia / AFP via Getty Images

En su primer discurso como presidente electo de Argentina, Javier Milei también destacó que Alberto Fernández está dejando una economía destruida, en camino a una hiperinflación, problemas en el mercado de cambios, de precios relativos y de deuda.

Pero, frente a ese contexto de adversidad, dijo tener la determinación para poner en caja las cuentas fiscales y arreglar los problemas del Banco Central de Argentina, que no es una tarea “para tibios, cobardes ni corruptos”.

Así, Javier Milei calificó de “monumentales” los problemas que tiene por delante su país y lamentó que los ciudadanos hayan sido “abandonados” por la clase política en las últimas décadas.

“No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia”, advirtió.

El mandatario, que deberá asumir el 10 de diciembre, no habló de dolarizar la economía, de eliminar el Banco Central ni de “pasar una motosierra” por el gasto público, como había propuesto constantemente durante su campaña, destacó la agencia de noticias Efe.

