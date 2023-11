Lionel Scaloni sobre el Argentina vs. Brasil: “Es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay”

El entrenador de la selección Argentina Lionel Scaloni comentó este lunes, en la previa del Superclásico Sudamericano ante el combinado nacional de Brasil, que ve difícil que exista y sufran un nuevo planteamiento como el que le planteó Uruguay en la derrota de la Albiceleste 2-0.

Scaloni recordó los difíciles momentos que vivieron en dicho encuentro ante Uruguay, donde se vieron arropados y sin opciones claras de conseguir la victoria.

“Fue un partido muy particular el del jueves, es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay“, declaró el entrenador, quien también resaltó que aunque su equipo hizo un mal partido, es importante destacar que no dejó de intentarlo y que ahora “toca levantarse”.

El estratega Scaloni también tuvo la oportunidad de poder hablar sobre lo que lo que fue la derrota de su rival Brasil durante su encuentro ante Colombia 2-1, en el estadio Monumental de Barranquilla.

“El resultado frente a Colombia es engañoso, tienen buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a ganar”, añadió.

El exjugador de Deportivo de la Coruña reiteró la idea de que siempre defendió que Argentina no era imbatible, por lo que defendió que ahora “toca levantarse” y sumar los tres puntos.

Sobre los posibles cambios en el once de la ‘Scaloneta’, el seleccionador declaró que todavía no tiene claro el once que planteará. “No voy a tocar mucho el equipo, pero todavía no le di el equipo a los jugadores“, comunicó.

Lionel Scaloni aún tiene varias dudas sobre el equipo que podría enfrentar a Brasil, por lo que no se animó a dar algún nombre de la alineación titular. FOTO: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Por último recordó Scaloni que Argentina debe mantenerse en el presente a fin de poder conseguir los resultados esperados, especialmente en un partido tan trascendental como este ante Brasil.

“Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente, es un clásico y eso es suficiente para que el jugador quiera salir a la cancha. No hace falta pensar en eso, pasó el tiempo y creemos que lo importante es centrarse en el ahora”, cerró.

Argentina se medirá a Brasil este martes en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. En la tabla sigue como líder, con 12 puntos, dos más que Uruguay y tres más que Colombia.

