Más problemas para el Barcelona: Denuncian “explotación laboral” en construcción del nuevo Camp Nou

En medio del trago amargo que pasa el FC Barcelona por la lesión de su jugador estrella, Gavi, ha surgido un reportaje del medio ‘El Periódico’ (antes conocido como ‘El Periódico de Catalunya’) en el que se señala que se ha cometido explotación laboral en la construcción del nuevo Camp Nou, estadio del club culé.

El conjunto azulgrana ha invertido una gran cantidad de dinero para hacer de su estadio uno de los más grandes y modernos del mundo, sin embargo en la construcción del mismo se están cometiendo abusos laborales según han contado algunos de los propios obreros el mencionado medio.

Uno de estos, de nombre Mohamed, de 50 años, ha revelado que ha tenido que dormir en la calle, cerca de la obra puesto que lo que gana no le da para pagar un alquiler de habitación en Barcelona.

“He tenido que dormir en la calle porque, si no, me quedaba sin trabajo. Para mí, es imposible encontrar un piso en condiciones y menos en Barcelona. Te piden fianzas, te piden contratos… Con suerte, solo tengo para comer. Los sábados, tenemos que entrar a las 8 de la mañana y salimos a las 14:00. El encargado me dijo que, si volvía a llegar tarde, me echarían. Que me perdonaba un día, pero no más. Por eso, a partir de entonces, empecé a dormir en la calle, no quería quedarme sin el trabajo“, expresó el trabajador.

Cabe acotar que la queja específica sobre los días sábados se debe a que el contrato de los obrero establece que su horario es de lunes a viernes. Asimismo, Mohamed contó que ha sentido miedo por dormir al aire libre, pero no puede perder el trabajo.

“Ha sido horrible porque no puedes dormir: te pican los mosquitos, hay ruido y tienes miedo de que alguien te vea o te pase algo. Si me quedo sin el trabajo, ¿qué hago? Lo pierdo todo. Sin trabajo, no puedes vivir. He sufrido mucho porque, después de no poder descansar, te pones a hacer un trabajo muy duro, estaba muy débil y apenas podía trabajar“, relató.

Este es uno de los muchos testimonios que ha conseguido ‘El Periódico’ desde que comenzó esta investigación a mediados de junio. Se rumorea que próximamente el medio hará públicas otras entrevistas que realizó a empleados.

Por su parte, el FC Barcelona ha dejado saber que los obreros de la construcción del nuevo Camp Nou, son de empresas subcontratadas por Limak, compañía encargada de realizar esta obra.

En ese sentido, tanto Limak como el Barça, afirma que que ninguna inspección de trabajo ha encontrado irregularidades, aunque ‘El Periódico’ lo desmiente y asegura que ya se ha abierto acta de infracción.

