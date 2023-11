Casero mató a inquilino que invadió su apartamento en Nueva York

LaShawn Craig, empleado de la MTA y veterano militar, fue arrestado como sospechoso de “homicidio justificado” por defensa propia, por matar a balazos a su inquilino Timothy Jones al encontrarlo enmascarado dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC).

Craig sólo fue acusado de porte ilegal de armas ayer por el incidente sucedido alrededor de las 9:40 p.m. del viernes. Según la policía de Nueva York, la víctima de 64 años había irrumpido en el apartamento de su casero en Bedford-Stuyvesant armado con una pistola eléctrica Taser, enmascarado y con guantes.

El casero, un operador de trenes MTA de 45 años, le dijo a Jones que saliera del apartamento y luego lo vio metiéndose la mano en los bolsillos, momento en el que le disparó, según los fiscales.

Jones fue baleado en el torso. Craig llamó al 911 después del tiroteo y entregó a la policía el arma para la que no tenía licencia, una pistola Smith and Wesson calibre 40, detalló New York Post.

El herido murió tras ser trasladado al Kings County Hospital Center. Las fuentes dijeron que Craig y Jones, un criminal de carrera de 64 años, habían estado discutiendo sobre fotografías familiares antes de que la disputa tomara un giro violento.

“¿Dónde están mis fotos?”, Jones supuestamente había gritado desde el interior del edificio en Pulaski Street cerca de Malcolm X Boulevard, donde vivía con Craig.

El pistolero, quien no tenía antecedentes penales, fue arrestado el domingo y procesado en el Tribunal Penal de Brooklyn ayer por dos cargos de posesión criminal de un arma.

Si bien los fiscales solicitaron una fianza de $50,000 dólares, un juez puso a Craig en libertad supervisada, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn.

Jones tenía más de 20 arrestos previos, principalmente por narcóticos y violencia doméstica, así como un cargo agravado de operador sin licencia, dijeron las fuentes. En junio del año pasado había resultado gravemente herido en un tiroteo dentro de su apartamento en el 2do piso del mismo edificio.

Ese incidente, que no involucró a Craig, resultó en la muerte de Briana Zaret, de 19 años, quien se había presentado en el apartamento con un compañero masculino buscando comprar cocaína, según las fuentes.



Michael Cortez, portavoz de la MTA, dijo que Craig, quien ha trabajado para la agencia desde 2014, “está siendo retenido del servicio en espera de una revisión de todos los hechos”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En los últimos días ha habido varios incidentes de violencia extrema entre caseros en inquilinos en Nueva York. La semana pasada un hombre confesó haber matado a tres personas en una vieja disputa por rentas no pagadas en Queens.

También este mes el dueño de edificio en Brooklyn (NYC) fue arrestado como sospechoso de iniciar un incendio con sus inquilinos adentro, por impagos en la renta.