Michelle Galván, presentadora de “Primer Impacto”, asegura que no planea tener más bebés, por ahora

Michelle Galván es la reconocida presentadora de “Primer Impacto”, producción de TelevisaUnivision. Recientemente, ella conversó con Mezcalent y para dicho sitio habló sobre su proceso de maternidad, el trabajo y sobre si existen planes de incrementar la familia para el próximo año, 2024.

Galván compartío este espacio con su hija Megan, en donde abordaron además los planes de la familia para esta Navidad y en efecto, explica por qué hasta ahora no hay planes de darle un hermanito a la pequeña de 3 años.

La periodista está muy feliz con su maternidad y de todo lo que ha sumado la pequeña Megan a su vida, por esta misma razón asegura que toda la Navidad está siendo planeada para su hija, para que sea inolvidable para ella. “Esa es nuestra misión, nuestro objetivo. Viene familia de Monterrey, así que estamos muy contentos de que venga su bisabuela”.

“Viene toda mi familia de Monterrey, si Dios quiere, y la vamos a pasar en grande con Megan, esperando también la Nochebuena y celebrando la llegada de esta princesa que ya tiene 3 años. ¡Está enorme! ¿verdad?”, asegura la orgullosa mamá.

Dicho medio aprovechó para conversar con la menor y preguntarle qué es lo que le ha pedido a Santa como regalo de Navidad, a lo que ésta respondió: “Un carro grande para mí”.

Después de este leve intercambio de palabras con Megan, Michelle respondió de cara a la prensa sobre la posibilidad de tener más hijos. Y fue muy clara al decir que no. La periodista cuenta que por el momento Megan vale por cinco. “Yo creo que me la estoy gozando, me la estoy disfrutando y ahora vengo de mamá con mi jefa”.

Mezcalent destaca que lo más difícil para la presentadora, actualmente, de “Primer Impacto” es compaginar el trabajo con su papel de madre. Un reto que desde luego disfruta, pero que no deja de ser difícil y al mismo tiempo gratificador, porque tanto en el papel de madre como en el de mujer, ésta encuentra y obtiene grandes satisfacciones. “El reto es pasar tiempo de calidad con ella, y como la ven ¡es traviesísima!”, dijo Galván.

