“No se puede jugar el mismo béisbol allí”: Cubano Aroldis Chapman reveló los problemas de su paso por los Yankees

Sin duda uno de los mejores cerradores de los últimos años en Grandes Ligas es el cubano Aroldis Chapman. Quien ganó recientemente su segunda Serie Mundial con Texas Rangers, luego de en 2016 hacer historia con los Chicago Cubs consiguiendo el título.

A lo largo de su carrera de 14 temporadas en Las Mayores, el cerrador zurdo ha jugado en cinco franquicias. Entre las que destacan Cincinnati Reds, con la que debutó y estuvo por seis temporadas, Chicago Cubs, en donde solo reforzó durante medio temporada, Kansas City Royals y recientemente Rangers.

Pero sin duda la más destacada fue su paso por los New York Yankees, donde estuvo siete campañas y llegó a salvar 153 de sus 321 juegos de por vida. Además fue convocado a tres All Star Game en su periodo en la Gran Manzana.

Sin embargo el “Misil”, como suelen apodarle, no terminó de la mejor manera su etapa en El Bronx y recientemente en una entrevista en el programa Swing Completo Deportes TV, reveló lo complicado que es jugar en la franquicia más ganadora de las Grandes Ligas. “Desde dentro, de la gerencia para fuera, la prensa y después los fanáticos, es complicado. No se puede jugar el mismo béisbol allí que en otro lado”, adelantó.

Aroldis Chapman /Getty Images

Por otro lado, el cerrador zurdo de 35 años contó una anécdota que tuvo en 2022 estando en los Yankees. En la cual tuvo un cruce de palabras y roce por diferencias tanto con la directiva, como con el manager Aaron Boone.

“Les dije que estaría dos días en casa y me incorporaría un sábado. Ellos dijeron que contaban conmigo para los playoffs e incluso me pusieron un carro para viajar. Un día antes, el viernes, hubo un entrenamiento, pero allí me llamó el manager Aaron Boone y me dijo que me quedara en casa que a lo mejor me iban a necesitar para la segunda ronda. Le respondí que no tenía sentido lo que hacían conmigo”, explicó el cubano.

Chapman llegó a Nueva York en un cambio en 2016 y en las siete temporadas que vistió el uniforme a rayas dejó efectividad de 2.94, 24 ganados y 14 perdidos, 453 ponches y 153 salvados. A final de la temporada 2022 el cubano entró en la agencia libre tras terminar su contrato con los Yankees.

Récord de Chapman

Aroldis no se ganó su apodo de “El Misil” por nada. Pues el cubano es uno de los lanzadores que pone la bola más rápido en toda las Grandes Ligas. De hecho de los 1,000 lanzamientos más rápidos registrados en la historia de MLB, 583 son de Chapman.

Incluyendo obviamente el lanzamiento más rápido. El cual asciende a las 105,8 millas por hora y fue obra del cubano el 24 de septiembre de 2010. Incluso según Baseball Savant, solo ha habido 10 lanzamientos, desde que se lleva la velocidad en 2007, que hayan alcanzado las 105 mph y Chapman ha lanzado ocho de ellos.

Sigue leyendo:

· Yoshinobu Yamamoto podrá comenzar a negociar con equipos de Grandes Ligas desde este martes

· Llegó la primera gran firma de MLB: Aaron Nola y los Phillies pactan por $172 millones de dólares

· Mets se fijan en ex abridor de los Yankees para iniciar la reestructuración de su rotación