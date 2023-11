“Nos faltó humildad”: Santi Giménez admite los errores de México en la derrota ante Honduras

La selección mexicana se llevó una sorpresiva derrota ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la Nations League. El cuadro centroamericano venció a los aztecas 2-0 y ahora los dirigidos por Jimmy Lozano deberán remontar la eliminatoria en casa.

Durante la rueda de prensa antes del encuentro, uno de los jugadores clave del conjunto mexicano, Santiago Giménez, habló sobre la pasada derrota y fue crítico al señalar los errores propios que cometieron en el partido.

“Después de Alemania nos la creíamos y nos dieron un golpe de autoridad. Debemos ser más humildes, cada partido es importante, cada entrenamiento, como jugadores, nos preparamos cada partido”, comentó el delantero del Feyenoord.

Santiago Giménez /Getty Images

Giménez también habló de su buena racha goleadora con la selección, la cual se vio cortada ante Honduras en aquella derrota.

“Nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para rachas negativas, no todo es color de rosa, si bien me tocó marcar en juegos consecutivos, hoy me toca no marcar, lo único que me toca es trabajar, tener fe, y cortar la racha”, explicó.

Giménez apenas tiene 22 años y ya es una de las caras de una joven selección mexicana. A la cual el propio Santi admite que le falta tomar experiencia y tener más roce internacional.

“Creo que faltó actitud, sabemos que tenemos jugadores de calidad, lo que necesita la selección es ambición, como decía antes, de los errores se aprende, somos jugadores muy jóvenes que tenemos que agarrar experiencia, ese roce en Centroamérica, parece fácil, pero es muy difícil jugar, tenemos que empezar a poner actitud”, resaltó el delantero de la liga neerlandesa.

Por último Giménez también destacó la importancia de jugar este martes en el gran estadio Azteca. Y que a pesar de ser su primera experiencia en este colosal recinto, se siente preparado. “Es mi primera experiencia como jugador en el Azteca, pero he venido como aficionado, me ha tocado un estadio lleno, que apoya los 90 minutos y espero que así sean mañana porque son una gran motivación y todos juntos podemos hacer algo mañana”, cerró.

