“Pude ganar $1 millón de dólares a la semana”: Eden Hazard explica que rechazó el fútbol árabe

El pasado mes de septiembre el futbolista belga Eden Hazard anunciaba su retiro como jugador profesional. “Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo”, fueron las palabras del ex Real Madrid cuando anunció su retiro.

Sin embargo, parece que el atacante de 32 años pudo haber seguido jugando. Pues tenía ofertas de otros clubes, en especial de la liga árabe en donde le ofrecieron un millonario salario para ir a jugar a la liga de Arabia Saudita.

Pero el belga no quiso seguir en las canchas y prefirió retirarse del fútbol. Pues ni siquiera el dinero parece haberlo motivado a seguir jugando al menos una temporada más. Y recientemente en una entrevista Vibe With Five Hazard explicó que no se arrepiente de su decisión.

“Recibí dos o tres ofertas para ir a Arabia Saudí. Pude ir y ganar $1 millón de dólares a la semana. Pero luego ¿qué?”, preguntó en forma retorica Hazard.

Eden Hazard /AFP vía Getty Images

El exfutbolista Rio Ferdinand fue el encargado de realizar la entrevista a Hazard. Y el belga en plena confianza le argumentó los motivos por los que prefirió retirarse y no jugar por dinero en Arabia Saudita.

“Tengo mucho dinero. Ya sabes cómo vivo mi vida. No gasto demasiado dinero. Así que ahora tengo dinero para vivir con mi familia y criar a mis hijos“, explicó el que hasta este año fue el capitán de la selección de Bélgica.

El fallido paso de Hazard por el Real Madrid

Eden Hazard llegó al Real Madrid procedente del Chelsea por una millonaria transferencia de $120 millones de dólares. Sin embargo, en sus cuatro temporadas en el equipo blanco jugó apenas 76 partidos y anotó siete goles.

Luego de anunciar su retiro, Hazard explicó los malos momentos que vivió en la capital española. Y que en gran medida, fueron los causantes de no querer seguir jugando al fútbol.

“Pasé años difíciles en el Real Madrid, siempre dije que pararía cuando ya no me divirtiera. Y dejé de divertirme entrenando. Y además no jugaba. La decisión fue sencilla, y puedo decir que jugué en el Real Madrid, el club más grande del mundo. No quería ir a jugar a ningún lado por dinero”, explicó el jugador belga.

Sigue leyendo:

· El francés Benjamin Mendy demandó al Manchester City por supuesto impago de salario

· Alarmas en Barcelona: Gavi sufre “importante lesión” en la rodilla y creen que podría ser de ligamentos

· Seis camisetas que usó Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 serán subastadas con fines benéficos