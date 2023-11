¿Qué dice la demanda del ganador de los $1,350 millones del Mega Millions en Maine contra la madre de su hija?

El caso por los $2,000 millones de dólares del Powerball desembolsados a Edwin Castro en California no es el único “jackpot” de la lotería en los tribunales.

El ganador de los $1,350 millones del Mega Millions en Maine está enfrentado con la madre de su hija en una corte del estado por el premio mayor.

La semana pasada trascendieron reportes de que el ganador del máximo premio demandó a la mujer por violar un acuerdo al que habían llegado al comentarle a sus padres sobre la ganancia multimillonaria.

Demanda es por violar acuerdo de confidencialidad

Documentos judiciales citados por medios nacionales indican que, en el recurso, el ganador de los $1,350 millones en el sorteo del pasado 13 de enero demandó a la fémina por violar un acuerdo de confidencial que la obligaba a no revelar información sobre la ganancia del premio mayor.

La relación específica entre las partes no está clara, y no hay detalles sobre si se encuentran casados o solo son pareja; tampoco si viven juntos o no.

Solicita compensación de $100,000

El ganador, identificado en la demanda solo como “John Doe”, solicita a través de la demanda judicial contra Sara Smith una compensación de $100,000.

Doe ganó el máximo premio del Mega Millions al acertar los seis números de la serie: 30, 43, 45, 46, 61, y el Mega Ball, 14. El afortunado compró el boleto en Hometown Gas & Grill en Lebanon.

El hombre reclamó el premio mediante un fideicomiso, estrategia bajo la que un ganador de la lotería puede permanecer anónimo.

Acuerdo de confidencialidad se extendía hasta el 2032

El 8 de febrero, Smith firmó el acuerdo en el que se comprometía a mantener en secreto la identidad del ganador hasta el 1 de junio de 2032, cuando la hija de ambos cumpliera 18.

“Debido a preocupaciones únicas de protección, seguridad y privacidad asociadas con la ganancia de lotería, la demandada acordó entrar en un acuerdo de confidencialidad con John Doe para promover la protección y seguridad de John Doe, la demandada y la hija de ambos, y evitar el daño irreparable en caso de que los medios y el público en general descubrieran, entre otras cosas, la identidad de John Doe, la ubicación física y activos”, lee la demanda citada por el Daily Mail.

El contrato además establecía que Smith debía obtener un permiso escrito de Doe si quería comentarle a alguien sobre el premio, y en caso de una filtración intencional o inadvertida debía proveer una notificación escrita de lo ocurrido.

Demandante alega daño irreparable

De acuerdo con el documento de la demanda, en septiembre el hombre se enteró que Smith le reveló a su padre y a su madrastra sobre la ganancia a través de una o más llamadas telefónicas.

Como secuela de lo anterior, la hermana de Doe también se enteró que había ganado el premio mayor.

“Como resultado de las no autorizadas revelaciones, John Doe sufrió un daño irreparable y hay un daño inmediato e inminente de que John Doe continúe sufriendo daño irreparable para el que no hay remedio adecuado bajo la ley”, añade la demanda.

