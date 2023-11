¿Trump tiene problemas de salud? Esto dijo su médico personal

En medio de las preocupaciones por las edades de Donald Trump y del presidente Joe Biden, ambos aspirantes a la Casa Blanca en 2024, el médico personal de Trump aseguró que el expresidente goza de “excelente salud”, según una carta publicada el lunes.

La carta, que proporciona muy pocos detalles sobre la salud del expresidente, fue difundida por Trump y sus colaboradores en redes sociales. El médico del republicano es Bruce Aronwald, con sede en Morristown, Nueva Jersey, quien atiende a Trump desde 2021.

“Me complace informar que la salud general del presidente Trump es excelente”, escribió Aronwald sobre un exámen completo del 13 de septiembre. “Sus exámenes físicos estuvieron dentro del rango normal y sus exámenes cognitivos fueron excepcionales”.

Según el médico, los valores del expresidente estaban “muy dentro de los límites normales” y mejoraron con respecto a pruebas anteriores “en algunos de los parámetros más significativos”. No obstante, no detalló en qué consistía esa mejoría ni cómo habían salido los exámenes anteriores.

Exámenes de cáncer

Aronwald aseveró que los estudios cardiovasculares de Trump fueron “todos normales”. Asimismo, reveló que sus exámenes de detección de cáncer fueron todos negativos.

En cuando al estado físico del expresidente, dijo que Trump ha “reducido su peso mediante una dieta mejorada y actividad física diaria continua, manteniendo al mismo tiempo un horario riguroso”. Sin embargo, nuevamente no ofreció ningún detalle sobre las evaluaciones anteriores ni el peso exacto del expresidente y aspirante a 2024.

“En mi opinión, el presidente Trump goza actualmente de excelente salud y, con su continuo interés en el control y mantenimiento preventivo de la salud, seguirá disfrutando de un estilo de vida activo y saludable en los años venideros”, concluyó Aronwald.

Si se compara con los exámenes difundidos cuando Trump era presidente, este informe médico fue mucho más escueto. El último informa de la Casa Blanca en abril de 2020, por ejemplo, reveló que el expresidente pesaba 244 libras y medía 6 pies y 3 pulgadas, lo que lo colocaba en la categoría de obeso.

También detallaba que Trump estaba tomando aspirina, propecia y una pastilla para ayudar a reducir el colesterol. En el nuevo informe médico no se hizo referencia a ninguno de estos medicamentos.

La salud, un arma contra Biden

El expresidente Trump podría utilizar la salud como un arma contra Biden, su probable rival en las elecciones de 2024. Esto debido a que buena parte del electorado en Estados Unidos manifiesta su preocupación por la edad de Biden, aunque sea solo tres años mayor que Trump (81 y 78 años, repectivamente).

Si bien Trump ha dicho que la edad de Biden no es un problema, sino su incompetencia, también se burla constantemente del actual presidente. El pasado mes de agosto, Trump cuestionó la salud física e incluso mental de Biden.

“Lo veo bajar del helicóptero”, dijo Trump. “Lo observo, solo lo observo. No puede subir un tramo de escalera. Parece que tiene un problema. No puede subir un tramo de escaleras. Creo que lo hará, no lo sé. Física y mentalmente, creo que su estado mental es peor que el físico, si quieres que te diga la verdad”.

