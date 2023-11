Abuelo en Chicago se retirará temprano tras ganar $1 millón con último boleto de raspadito que quedaba en la máquina

Un jugador de lotería en Chicago tiene mucho que agradecer esta semana de “Thanksgiving” luego de ganar $1 millón de dólares con un boleto de raspadito.

El afortunado, que permanecerá en el anonimato, indicó a oficiales de la lotería que la ganancia le permitirá retirarse más temprano de su trabajo.

Los planes del afortunado eran culminar labores el año próximo.

“Yo me iba a retirar el año que viene, pero ahora no tengo que esperar”, indicó el agraciado según un comunicado de la Lotería de Illinois divulgado este martes. “Es tiempo de que me enfoque en lo que realmente importa, mi familia. Con este dinero me puedo retirar tempano, y me voy mudar más cerca de mis hijos para estar más presente en sus vidas. Yo también soy abuelo, y ya es tiempo de disfrutar alcahuetear a mis nietos”, añadió.

El jugador reveló que piensa invertir el dinero en un condominio cerca de donde viven sus hijos y nietos y adquirir una camioneta “pick-up”.

El mecánico industrial “Mr.M.”, como fue identificado por las autoridades, compró un boleto “scratch-off” de 50X Payout de $10 y se llevó el premio mayor.

El hombre de 68 años compró la tarjeta en Harlem Food & Liquors, localizado en 4850 N. Harlem Ave., en Harwood Heights, cerca de la zona noroeste de Chicago.

“Yo compro diferentes tiquetes de vez en cuando, pero ese día, yo vi el boleto azul 50X Payout y tuve un buen presentimiento”, relató. “Decidí arriesgarme y comprarlo, y estoy feliz de que lo hice”, puntualizó.

El establecimiento que vendió el boleto obtuvo una comisión de $10,000.

Ganador compró el último boleto de lotería disponible en la máquina

“Mr. M es un cliente regular que viene a la tienda a menudo”, celebró Kaushik Patel, encargado de Harlem Food & Liquors. “El compró el último boleto de 50X Payout en nuestra máquina. Luego él vino al mes siguiente y me dijo, ‘hey amigo, ¡me gané $1 millón de tu tienda! El estaba tan Feliz y sonriendo tanto, no le pudo haber pasado a una mejor persona”, expresó Patel.

En septiembre del 2022, el mismo negocio vendió otro boleto de lotería acreedor de $1 millón.

Hasta la fecha, casi 3.5 millones de boletos ganadores de lotería han sido vendido en Illinois equivalente a $75 millones en premios.

