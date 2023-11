Alejandra Guzmán acepta que se embarazó de Frida Sofía para poder descansar, más nunca lo logró

A partir del minuto 23, Alejandra Guzmán habla con Mara Patricia Castañeda de su embarazo. La actriz y cantante conversó con la periodista hace cuatro años y ahora el tema vuelve a ser noticia. Se sabe que en la actualidad la intérprete y su hija Frida Sofía no mantienen comunicación alguna y que están completamente alejadas. Sin embargo muchos esperan que el pasar de los años les permita acercarse y reconciliarse.

En dicha conversación la rockera recordó que en su época llegó a pensar que no podía tener hijos, porque nunca se cuidó. Según sus declaraciones en esa época no usaba protección y como nunca había quedado embarazada no pensaba que en efecto esto fuese algo que pudiera pasarle. Sin embargo pasó y hace 31 años la hija de Silvia Pinal se convirtió en madre de Frida Sofía.

El portal de Mezcalent retomó esta conversación en donde en efecto “La Guzmán” acepta que cuando pensó en el embarazo lo hizo asimilando que esto probablemente le permitiría descasar. Pero la verdad sea dicha, los hijos no son un descanso, sino todo lo contrario.

“Yo tenía 23 años cuando me embaracé y estaba en la cima porque -la canción- “Eternamente Bella” estaba sonando a todo lo que daba. Yo decía que quería tener un hijo para poder parar toda la fama y la locura que era aquello, me embaracé para poder descansar, pero pues ya nunca más descansé”, recordó la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

Esta platica le permitió a la mexicana recordar la reacción de su madre ante la noticia de su embarazo, y aceptó que doña Silvia Pinal no la regañó, como ella pensó que pasaría, sobre todo por el hecho de no cuidarse. Sin embargo, no, la diva del cine mexicano reaccionó contenta y complacida con la noticia.

Sigue Leyendo más de Alejandra Guzmán aquí:

· Conoce el lugar donde Alejandra Guzmán se hospedó en Quintana Roo

· Alejandra Guzmán no está invitada a la boda de Michelle Salas

· Mamá de Michelle Salas confirma que su hija celebró una “preboda”, para compartir un momento especial con Silvia Pinal

· Alejandra Guzmán revela que Sylvia Pasquel prohíbe su música, pero ella también responde y dice: “Yo tampoco veo sus telenovelas”