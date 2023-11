Tiene un gusano vivo en su pie y mostró cómo crece día a día: “Veo cómo se mueve”

Tremendo video el que compartió una joven española en Instagram llamada Lucía Pombo, el cual tiene ya millones de reproducciones, pues generó cierto asombro y a la vez pánico su curiosa revelación: tiene un gusano vivo dentro del pie.

“Crece todos los días”, es la descripción que Lucía le dio a este singular post, que forma parte de lo que ella llama un “docurreality” que está haciendo al lado de sus 2 hermanas, en donde cuentan el día a día de su familia.

Fue entonces que Pombo contó este particular tema de salud que ya se está tratando.

Cómo descubrió que tenía un gusano vivo dentro del pie

La chica reveló que fue hace unos días cuando comenzó a sentir un cosquilleo extraño, así como un poco de molestias en el pie, por lo que decidió ir al doctor para atenderse lo que ella creía era una picadura.

Este primer pensamiento le vino a la mente, ya que 2 semanas atrás hizo un viaje a Tanzania con algunos familiares y amigos, por lo que pensó que sus síntomas se debían a alguna reacción alérgica a la picadura de un mosquito.

Pero las molestias continuaron e incluso, se acrecentaron, pues el picor intenso en un dedo en el pie no cesaba. El primer doctor que la atendió no pudo hacer un diagnóstico certero, así que buscó otras opiniones, sin que nadie pudiera darle una respuesta del origen de su malestar.

Hasta que un día, despertó y descubrió algo aterrador en su dedo. “Yo pensaba que era una picadura o una reacción a algo y resulta que es un gusano. Noto cómo se mueve. Me han recomendado que fuera al hospital para quitármelo cuanto antes”.

“Crece y crece, espero que muera pronto. Muchos me preguntaron qué pasa si muere dentro y yo también me lo pregunto. Entiendo que después se desintegra, pero no lo sé”, agregó la chica, quien también aseveró que está dispuesta a someterse a cualquier tipo de tratamiento o cirugía con tal de eliminar a este ser vivo de su pie.

Asimismo, mostró en un video cómo tiene el dedo y contó cómo creció el parásito. “Es alucinante lo que avanza, leí en internet que crece entre 2 y 4 centímetros diarios. Ayer me acosté con la cabeza del gusano por debajo del meñique y ahora está bordeando el dedo”, detalló.

Algunos expertos en la piel afirman que el padecimiento de la chica se le conoce como Larva Migrans, una enfermedad que se desarrolla en la piel tras el contacto con larvas de ciertos nematodos que parasitan animales, particularmente en gatos y perros.

Las larvas se alojan principalmente en las heces de estos animales y muy probablemente, Lucía tuvo contacto con estos parásitos al caminar descalza por las playas de Tanzania, en donde es común encontrarlos.

Sigue leyendo:

* Le encuentran a australiana instrumento quirúrgico del tamaño de un plato en el estómago que le dejaron por error en su última cesárea

* Extraen por primera vez gusano vivo de cerebro de una mujer en Australia

* Cliente de Costco graba gusano viviendo en el interior de un paquete de salmón