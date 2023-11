Verónica Bastos y Myrka Dellanos sostuvieron una acalorada discusión en vivo por Aracely Arámbula

La semana pasada salieron a relucir nuevos detalles de la batalla legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, ya que ella lo denunció por llevar cuatro años sin cancelar la manutención correspondiente de sus hijos Daniel y Miguel. A su vez, la mexicana también aprovechó para explicar el motivo por el que sus pequeños no asistieron a la boda de Michelle Salas.

La boda de la hija de ‘El Sol de México’ se convirtió en tema de conversación en ‘La Mesa Caliente’, y es que Verónica Bastos se pronunció al respecto: “Platicando con Aracely me decía que la convivencia entre Miguel y Danielito con Michelle no es frecuente, entonces es muy difícil para una mamá decir ‘váyanse hasta Italia ustedes dos solitos o de alguna manera sin mí,’ que están acostumbrados…”.

Verónica Bastos defendió la postura de Aracely Arámbula. / Foto: Mezcalent.

Myrka Dellanos no dudó ni un segundo en responderle a su compañera de labores y mencionó: “Pero pueden ir con su mamá en el avión. Mi mamá hacía eso para que yo viera a mi papá. Ella viajaba conmigo hasta la ciudad donde estaba mi padre y entonces ella se quedaba en un hotel, me dejaba que mi padre me recogiera, pasaba el tiempo con él y luego ella me recogía de nuevo y me devolvían y ella no tenía que estar en el evento o en el lugar, solo lo digo porque son cosas que hacen también las mamás para que esos niños puedan pasar el tiempo…”.

Durante la emisión del programa transmitido en horas de la tarde por Telemundo, Bastos aprovechó para decirle: “Pero si los niños no quieren Myrka“. Sin embargo, Dellanos no vio conveniente quedarse callada y expresó: “O sea, tú crees que los niños no quieren estar con su papá”.

Myrka Dellanos habla de la convivencia que debería haber entre los hijos de Luis Miguel y él. / Foto: Mezcalent.

No sería la primera vez que ambas viven un momento de tensión en vivo y la costarricense añadió: “No, no creo eso, creo que el primer encuentro con su padre no puede ser en una boda”.

“Por supuesto”, indicó Dellanos, quien tuvo un pasado sentimental con Luis Miguel. Verónica siguió hablando del tema y dijo: “Tiene que haber un encuentro previo, una convivencia previa y luego que viniera la boda vamos todos… Incluso hasta él se los podía llevar porque salió de aquí de Miami para la boda”.

