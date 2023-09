Giselle Blondet da contundente respuesta a la polémica entre Aracely Arámbula y Myrka Dellanos

La actriz Aracely Arámbula hace una semana sostuvo un encuentro con la prensa donde dio varios detalles de la vida de sus hijos con su padre, Luis Miguel, quien aparentemente no se estaría haciendo cargo de pasarle la manutención. Además, ella también explicó que no desea verlo porque no es de su agrado.

Posteriormente, la conductora Myrka Dellanos también comenzó a opinar sobre las palabras emitidas por la cantante mexicana, al tiempo que rechazó sus declaraciones y afirmó que ‘El Sol de México’ sí se estaba encargando de pagar el monto que le corresponde, siendo así como explicó que estaba defendiendo una amistad de dos décadas, lo mismo que hizo con Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula habría lanzado una indirecta

Desde entonces la situación para ambas se ha tornado un poco tensa, y es que en el caso de la madre de los hijos de Luis Miguel, pues compartió recientemente un video donde está cantando el tema ‘Según quién’, que dice:

“Dile al que te está informando

Que te está malinformando

Que te informe bien”.

¿Qué opina Giselle Blondet?

Desde entonces personalidades del mundo del entretenimiento se han estado pronunciando al respecto, entre ellas se encuentran Lili Estefan, Raúl de Molina, Maribel Guardia, Aylín Mujica, Verónica Bastos, pero, ¿qué pasa con Giselle Blondet?

People en Español se tomó el tiempo de conocer la posición de la también conductora de ‘La Mesa Caliente’, siendo así como ella detalló que: “No quiero opinar del tema”, forma en la que prefiere mantenerse al margen de toda la controversia que se ha generado y que parece todavía no tener fin.

Myrka Dellanos defendió a Luis Miguel

“Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, dijo en ‘La Mesa Caliente’ la presentadora Myrka Dellanos.

Sigue leyendo:

· Myrka Dellanos se queja tras decir que Aracely Arámbula llamó para pedir que no hable de sus hijos

· Abogado de Aracely Arámbula desmiente a Myrka Dellanos tras afirmar que Luis Miguel no pagó la pensión de sus hijos

· Aracely Arámbula lanza una indirecta que podría ser para Myrka Dellanos por defender a Luis Miguel