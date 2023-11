Video capta el momento en el que auto sale volando antes de explotar en frontera de NY con Canadá

Funcionarios fronterizos de Estados Unidos publicaron un video que captura el momento en el que un automóvil a toda velocidad salió volando, se estrelló contra una cabina y explotó en el Rainbow Bridge, frontera entre Nueva York y Canadá.

El video, compartido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), muestra la asombrosa trayectoria del vehículo y las posteriores consecuencias de fuego.

Las imágenes comienzan con un coche blanco que avanza a una velocidad alarmante a pocos metros de los puestos fronterizos. De repente, el vehículo choca contra una mediana, lanzándolo por los aires. En un surrealista giro en el aire, el auto se estrella, lo que resulta en una explosión catastrófica que envolvió en llamas tanto el vehículo como la cabina.

Aquí el video del incidente en Rainbow Bridge

WOW!! 😮 Surveillance video shows the car at #RainbowBridge pic.twitter.com/pvxrWcuBMV — Brandi Churchwell (@BrandiNChurch) November 23, 2023

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, describió el vídeo como “absolutamente surrealista” durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. Enfatizó la naturaleza extraordinaria del incidente y expresó su incredulidad ante el automóvil que se elevó sobre una valla de dos metros y medio de alto.

“Nunca había visto algo así. El coche simplemente explotó”, exclamó un testigo captado en otro vídeo mientras enormes columnas de humo negro salían del vehículo en llamas.

La gobernadora Hochul reveló que dos personas en el automóvil perdieron la vida trágicamente, mientras que un oficial fronterizo sufrió heridas leves. A pesar de la gravedad del incidente, Hochul indicó que, según la evidencia actual, no hay indicios de actividad terrorista. Sin embargo, la gobernadora reconoció la incertidumbre que rodea la intención del conductor.

“Las autoridades estadounidenses me han informado que no sabemos si la intención del conductor fue intencional en su forma de conducir. No lo sabemos”, afirmó Hochul, abordando las preguntas persistentes sobre la causa del incidente.

Sin embargo, un comunicado emitido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el miércoles por la noche informó que no se encontraron materiales explosivos en el lugar y no identificaron ningún nexo terrorista. La investigación ha sido entregada al Departamento de Policía de Niagara Falls, tratándola como una investigación de tráfico.

Una señal indica que todos los puentes entre EE.UU. y Canadá están cerrados después de que un automóvil se estrellara y explotara en The Rainbow Bridge el 22 de noviembre de 2023 en las Cataratas del Niágara, Nueva York. La causa del accidente sigue bajo investigación. (Foto de John Normile/Getty Images)

Como resultado de la investigación en curso, el Puente Arcoíris permaneció cerrado el miércoles por la noche, lo que provocó interrupciones en los cruces fronterizos. La gobernadora Hochul enfatizó que la investigación podría llevar días y destacó la necesidad de garantizar la seguridad pública antes de reabrir el puente.

“Esta es una escena grande y muy dispersa, y estamos tratando de identificar todos los elementos para asegurarnos de que no haya ninguna situación imprevista que debamos abordar antes de que podamos abrir nuevamente al público”, afirmó la gobernadora Hochul.

Cabe mencionar que miles de vehículos cruzan el puente Rainbow todos los días y más de 2,000 ingresaron el martes a Estados Unidos, según las estadísticas publicadas por la Comisión del Puente de las Cataratas del Niágara.

