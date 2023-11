¿Conor McGregor de ultraderecha? Fuertes mensajes del luchador tras ataque “terrorista” en Irlanda

El luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor ha estado muy activo la última semana en sus redes sociales, especialmente tras los sucesos ocurridos este jueves en una escuela de Dublín, Irlanda, donde al menos tres niños y dos adultos resultaron gravemente heridos en un ataque con cuchillo.

El presunto terrorista fue reducido por testigos de los hechos y lo lograron retener hasta que llegó la policía para arrestar al sujeto de 50 años, cuya motivación para perpetrar los ataques aún es desconocida.

“Estamos en guerra”, fue uno de los muchos mensajes que publicó el luchador Conor McGregor en las últimas horas, mensajes que empezaron tras conocerse la decisión del caso de Ashling Murphy, una maestra de primaria de 23 años que fue asesinada el pasado 12 de enero de 2022 por el inmigrante eslovaco de 33 años Jozef Puska.

En ese sentido, “The Notorious” empezó desde la semana a enviar mensajes sobre el caso: “Qué vergüenza para el gobierno irlandés por albergar esto. ¡Esto es su culpa y ya teníamos bastante! ¡Sistema despreciable! El gobierno irlandés me da vergüenza de ser irlandés. ¡Estamos consternados con todos ustedes! ¡Qué no puedes arreglar esto, pues no hay problema, entonces haremos una guerra y Dios está con nosotros!”, aseguró el luchador de UFC en unos primeros posts en la red social X.

Con los sucesos más recientes ocurridos en la escuela de Dublín, McGregor pidió “tortura y muerte” para el detenido, avivando más la llama que ya estaba encendida en las calles de la capital irlandesa, donde varios focos de protestas de presuntos militantes de ultraderacha dejó un saldo de de 13 tiendas saqueadas, un tranvía y dos autobuses calcinados, 11 vehículos policiales dañados, varios agentes de seguridad heridos y 34 personas detenidas, según recogió el diario Marca.

“Niños inocentes fueron apuñalados despiadadamente por un extranjero con trastorno mental hoy en Dublín… Existe un grave peligro entre nosotros en Irlanda que nunca debería estar aquí en primer lugar, y no se ha realizado ninguna acción para apoyar a los ciudadanos de ninguna manera con este hecho aterrador… Irlanda por la victoria. Dios bendiga a los atacados hoy, oramos”, escribió McGregor recientemente.

“Necesitamos un nuevo grupo de trabajo fundado en Irlanda con el único objetivo de evaluar y monitorear a todos los que entran en Irlanda, y necesitamos eliminar a aquellos que ya están aquí con falsos pretextos o que han violado la ley aquí. Nuestro país está en juego y no toleraremos menos. Viajar gratis por Europa NO MERECE LA PENA seguir con este sistema actual. ¡Es un sistema fallido! ¡Corrijan esto ahora! Corrijan esto o habrán terminado. La gota que colma el vaso ya lo ha colmado”, apuntó el luchador en otro mensaje.

