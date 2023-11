Los New York Jets no tendrían en sus planes contar con Aaron Rodgers esta temporada

Luego de 18 temporadas con los Green Bay Packers y a sus 39 años. El veterano quarterback Aaron Rodgers, firmó con los New York Jets para la temporada 2023 de la NFL convirtiéndose así en su segundo equipo en la liga.

Sin embargo, Rodgers corrió con mala fortuna apenas en el primer encuentro de la temporada. Pues en la segunda jugada del partido ante los Baltimore Ravens sufrió una rotura del tendón de Aquiles, por lo que tuvo que pasar por el quirófano y es posible que se pierda toda la temporada.

Sin embargo, Rodgers mostró una avanzada mejoría apenas tres semanas después de la operación y a poco menos de dos meses, ya caminaba sin ayuda de las muletas. Lo que especulaba un posible regreso al campo antes de lo previsto.

Tobillo lesionado de Aaron Rodgers en su primera aparición en el estadio luego de la lesión /Getty Images

Incluso el mismo Rodgers habría dicho que no descartaba volver a jugar esta misma temporada. Pues si todo salía bien, el quarterback podía incorporarse en los últimos partidos de la temporada en enero.

Sin embargo, los planes de la franquicia de Nueva Jersey parecen no contar con el veterano mariscal de campo para esta temporada. Al menos no lo forzarían de no ser necesario.

Según un reporte del periodista de FOX, Jay Glazer, informó que los Jets habían considerado no arriesgar a Rodgers si el equipo no estaba con posibilidades de entrar a los playoffs cuándo estuviese disponible.

En caso de que los Jets se mantengan en la pelea por un cupo a los playoffs cuando Rodgers esté al 100%, no dudarían en usarlo. Pero en caso de no tener posibilidades de postemporada, el quarterback no volvería esta campaña.

Actualmente los Jets se ubican en la cuarta casilla de la Conferecia Este de la Americana. Con un récord de 4-6, aún con ocho encuentros definitorios para un cupo a los playoffs.

Rodgers llegó al equipo de Nueva Jersey en un cambio con los Packers. El veterano quarterback tiene contrato con los Jets hasta el final de la temporada 2024 y unos $75 millones de dólares asegurados. Aunque la franquicia neoyorquina ya habría perdido el primer año de los servicios de Rodgers.

