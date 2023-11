María Antonieta Collins muestra su lado más sensible tras llorar en una transmisión en vivo

El pasado jueves la reconocida periodista María Antonieta Collins asistió al programa ‘Despierta América’ para compartir con el resto de los conductores del espacio, al tiempo que aprovechó para dar las noticias debido a que Satcha Pretto no los pudo acompañar.

Sin embargo, lo que pocos esperaban era ver a la mexicana llorando frente a las cámaras de Univision, siendo así como mostró su lado más humano delante de la audiencia. El hecho se registró tras tener un recuerdo en vivo y no se pudo contener.

“Están viendo el arresto de una pareja durante una parada de tráfico en Wisconsin, pero cuando parece que van a esposarlos, qué creen, la situación dio un giro inesperado y se transformó en una propuesta romántica. Es que el arresto era falso y los policías de este video no hicieron nada más que ayudar al novio para que este le ofreciera el anillo de compromiso a su futura esposa“, comenzó diciendo la también escritora.

La mexicana María Antonieta Collins, de 71 años, ha tenido una trayectoria impecable. / Foto: Mezcalent.

A Collins le llegó tanto ese recuerdo debido a que ella hace casi cinco décadas llegó a vivir una situación similar, pues hubo un caballero que en aquel entonces no dudó en exponerle sus sentimientos cuando vivía en México.

María Antonieta destacó que por un momento pensó que las autoridades de la ciudad los iban a detener. Sin embargo, todo fue parte del plan, aunque falleció hace mucho tiempo y lo recuerda con estima.

“Me hace recordar que a mí me hicieron lo mismo hace muchos años, me declaró su amor, alguien que me quería mucho en la Ciudad de México en 1975 y la policía cuando yo estaba espantada pensando que nos iban a detener, me dice el señor ‘quiere decirle algo’. Él era caricaturista, se llamaba Víctor, y me entregó una caricatura el policía que decía ‘me tienes loco’. Él no vive, él murió hace muchos años. Pero fue muy bonito”.

