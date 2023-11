FOTOS: Selena Gómez reaparece con un nuevo e impactante look

Luego de alejarse de Instagram por unas semanas, la cantante Selena Gómez ha vuelto al ojo público a través de diversas fotografías que dejan ver su nuevo y espectacular look.

Cabe destacar que la también actriz de raíces latinas, abandonó su cuenta de Instagram a pesar de ser “la mujer más seguida de la plataforma” con más de 430 millones de seguidores. La decisión de Gómez nació por la cantidad de críticas y comentarios respecto al silencio que estaba guardando respecto a la guerra entre Palestina e Israel.

Bajo la justificación de que una publicación en redes sociales no será el detonante para que la guerra acabe, Selena decidió alejarse durante unas semanas.

Sin embargo, ha sido este día, 25 de noviembre, que la intérprete de “People You Know”, ha vuelto a las redes sociales con bombo y platillo con solo algunas fotografías. En las publicaciones, las cuales no fueron colgadas por la artista latina, se puede ver a Gómez luciendo un traje oscuro así como una apariencia que ha dejado sorprendido a más de uno.

Nuevos fotos de Selena Gomez esta noche en Paris. Ella viajó a Francia para asistir a la boda de su amigo Samuel y su esposa Esther. SE VE HERMOSA pic.twitter.com/tunGytQiaU — anto 🫧 (@SELENAPlNK) November 25, 2023

Y es que gracias a las fotos difundidas, se puede notar que la actriz luce un rostro más delgado y estilizado así como un estilo de cabello muy diferente a lo acostumbrado en la actriz. Aunque no se sabe a ciencia cierta el cambio de look de la cantante, diversas fuentes señalan que esta nueva apariencia se debe a que la actriz se encuentra en París, Francia, con motivo de la boda de su ex pareja y amigo Samuel y su esposa Esther.

Selena Gomez stuns in new photo. pic.twitter.com/Ozojfa3r3s — Pop Base (@PopBase) November 25, 2023

Tal ha sido el cambio de la actriz que otro gran grupo de fanáticos han señalado que la persona de la fotografía no es Selena Gómez. A pesar de todos los comentarios, y ante la negativa de la misma Gómez de hacer alguna publicación, solo nos queda apreciar su nuevo look y mirar el impacto que puede ocasionar con solo unas fotografías.

La canción de Selena Gómez que ayudó a capturar a una asesina

El impacto y trascendencia de Selena Gómez, a través de su música, ha llegado al grado de convertirse en parte de la investigación de un crimen. Todo surgió a partir del asesinato de Parwir Assar, de 51 años, por parte de su esposa Razma Mohammad-Ibrahim. De acuerdo con los reportes, su esposa planeó el asesinado de Assar junto a su amante con la finalidad de quedarse con los bienes materiales e iniciar formalmente una nueva relación con su otra pareja.

Selena Gómez volvió a la redes sociales con un nuevo look que sorprendió a muchos. Crédito: AFP / Getty Images

Tras semanas de investigación, la policía local encontró suficientes evidencias de la culpabilidad de Mohammad-Ibrahim. Como elemento de culpabilidad, la policía también encontró en la cuenta de Instagram de la asesina la publicación de la canción de Selena llamada “Single Soon”.

Gracias a esta evidencia, y todas las recogidas en el curso de la investigación, se dedujo la implicación de Mohammad-Ibrahim y su amante como asesinos de Parwir Assar.

