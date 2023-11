Multan a “Fast & Furious 9” por un fuerte accidente que tuvo un doble de acción

Los realizadores de la película “Fast & Furious 9” deberán pagar una multa de $1 millón de dólares debido a una grave lesión que tuvo un doble de acción durante el rodaje del filme.

John Watts, quien solía desempeñarse como doble en escenas de la novena entrega de la popular franquicia protagonizada por Vin Diesel, terminó con un daño cerebral permanente, derivado de una caída de 8 metros que se registró en el set de filmaciones de Warner Bros. en Leavesden, Hertfordshire, en julio de 2019. Su caso llegó a los tribunales debido a la gravedad de la caída, según informó la cadena BBC.

Este fin de semana, se dio a conocer que la falta de atención en las medidas de seguridad, así como un cambio que no había sido tomado durante los ensayos, fueron consecuencia de los daños en la vida de Watts.

Por lo anterior, un ejecutivo de salud y seguridad (HSE), en Reino Unido, acusó a los realizadores de la película de modificar el truco para la escena de último minuto, falta de ajustes en el chaleco de seguridad de Watts y las pocas colchonetas para aminorar la caída.

Fast & Furious 9 Filmmakers Fined $1million After Stuntman Suffers Brain Damage In Set Accident https://t.co/TbZqh2G26O — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 26, 2023

Roxanne Barker, inspectora de la HSE, dijo que “las heridas del señor Watts cambiaron su vida y fácilmente podrían haberlo matado. En el trabajo de acrobacias, no se trata de prevenir una caída sino de minimizar el riesgo de lesión”.

El accidente ocurrió durante la filmación de una escena de combate y acrobacias desde un balcón. La cuerda de seguridad del doble de acción se soltó en el momento en que otro actor lo arrojó al vacío.

La sentencia contra FF9 Pictures se dio luego de que admitiera fallas en sus sistemas de seguridad, detalló Deadline.

John Watts tenía experiencia como doble de riesgo tras participar en rodajes de producciones como “Game of Thrones”, “Kingsman: The Golden Circle” y “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”.

