Travis Kelce reveló los detalles de su conquista a Taylor Swift

Travis Kelce y Taylor Swift conforman una de las parejas del momento, desde la primera vez que se vio juntos a la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs en septiembre han aprovechado al máximo los momentos de descanso en la apretada agenda de Swift.

Kelce acompañó a la intérprete de Shake It Off en su reciente paso por Argentina, debido a su gira The Eras Tour. Durante uno de los recitales en el Estadio River Plate, ella cambió la letra de su canción Karma para que hiciera referencia directa a Kelce: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs que viene conmigo a casa).

En una entrevista para The Wall Street Journal, el atleta abrió su corazón con motivo a lo mediático que ha sido su noviazgo con la cantante, cómo se conocieron y qué es lo que más le ha cautivado de la compositora.

“Pero estar junto a ella, ver lo inteligente que es Taylor, es algo que hace que te explote la cabeza. Aprendo cada día”, explicó el jugador.

“Definitivamente había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su círculo le preguntó, ‘Oye, ¿sabías que él iba a venir?’ Tuve a alguien que funcionó de Cupido. Ella me contó exactamente cómo había pasado todo y me dijo que había tenido suerte de llegar a contactar [a Swift]”, dijo el ala cerrada.

Los reportes de la prensa deportiva sobre la presencia de Swift en un partido de su actual novio habían catalogado dicho encuentro como la primera vez en que se conocía la pareja. Sin embargo, Kelce aseguró que todo comenzó semanas antes, luego de que la cantante se comunicara con él.

Travis Kelce se muestra feliz de su relación. Crédito: Tom Pennington | Getty Images

“Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, adelante”, dijo el deportista luego de ya habían tendio varias conversaciones. “Todos a mi alrededor me decían: ‘¡No lo estropees!’. Y yo les decía: ‘Sí, sí, lo entiendo’”.

Kelce también dijo que nunca había lidiado con algo parecido a lo que está viviendo a lado de Swift, aunque no le rehuye a la experiencia.

Para Kelce también resulta importante que la cantante comparta con él una forma similar de ver a la familia, que es muy importante para ambos, y también una similar ética del trabajo. “Todo el mundo sabe que soy un tipo familiar. Para ella, su equipo es su familia. Y su familia hace muchas cosas en todo lo que tiene que ver con su gira, el marketing, estar cerca, así que creo que tiene muchísimos valores, es totalmente mi rollo”.

Kelce no tuvo pudor de elogiar en todo momento a su novia y resaltar varias de sus cualidades. “Nunca he sido un hombre de palabras. Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor, ha sido alucinante. Estoy aprendiendo todos los días”, aseguró.

