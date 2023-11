Emily Ratajkowski está interesada en escribir un libro sobre matrimonios fallidos

A poco más de un año de haberse divorciado, Emily Ratajkowski está interesada en escribir un libro sobre lo que implica para mujeres jóvenes enfrentar ese proceso. Adelantó la modelo de 32 años a la edición australiana de la revista Vogue.

“No puedo creer que no haya más libros sobre el fracaso de los primeros matrimonios. He leído mucha literatura sobre el divorcio, pero tiende a tratar sobre familias que terminan después de que los hijos crecen. Muchas mujeres se están divorciando a edades más tempranas, y eso es un tabú”.

“Nuestro mundo ha cambiado mucho porque hay mujeres que ganan, si no la misma cantidad, más dinero que sus parejas. Me gustaría escribir más sobre eso“, compartió en la publicación.

La modelo, quien ganó fama por el video de la canción “Blurred Lines”, se casó con el actor y productor Sebastian Bear-McClard en 2018, tuvieron a su hijo Sylvester Apollo en marzo de 2021; sin embargo, el año pasado finalizaron su divorcio.

Desde que ha recuperado la soltería, Ratajkowski también ha pensado en los roles que ocupan hombres y mujeres dentro del hogar, por lo que también le gustaría abordar en su libro las responsabilidades emocionales y físicas en casa.

“El matrimonio no siempre es un trato tan justo como solía ser, o al menos como se suponía que debía ser. No estoy segura de si alguna vez fue un trato justo, por lo que no debería ser vergonzoso para ellos abandonar ese trato de mie***”, señaló.

Ratajkowski ya ha tocado el tema en sus redes sociales. En un TikTok resaltó que cada vez hay más mujeres divorciadas a los 30 y afirmó que lejos de ser un fracaso, era una oportunidad.

“Fue probar esa fantasía del matrimonio y darte cuenta que tal vez no es todo lo que parece ser. Tienes toda tu vida por delante. Así que para toda esa gente que se siente estresada por estar divorciada, está bien, felicitaciones”, dijo en su TikTok.

La modelo ya tiene experiencia como escritora, pues en 2021 publicó “My Body”, en el que reflexionó sobre los comportamientos agresivos en la industria, los límites entre el consentimiento y el abuso, y lo que implicó para ella triunfar a través de su imagen.

