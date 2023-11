“Yo sería mejor piloto que tú futbolista”: Chicharito Hernández se saca la espina con Checo Pérez

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández ha tardado poco en responder a las controversiales declaraciones hechas por su compatriota Sergio ‘Checo’ Pérez en el Broadcast Boys del Gran Premio de Las Vegas, en las que afirmó que el futbolista no era “tan bueno”.

Hace aproximadamente dos semanas, Pérez, piloto de la escudería Red Bull, habló de su pasión por el fútbol y afirmó que habría tenido éxito en la liga de Estados Unidos igual que Javier Hernández porque aunque “no es tan bueno”, tiene gran capacidad goleadora.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta ‘Chicharito’ porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol“, expresó Pérez.

Ante esto, el atacante mexicano, que actualmente se encuentra sin equipo, aprovechó una transmisión en vivo desde sus redes sociales para manifestar su descontento con las palabras de su compatriota y tras hacer algunas comparaciones de sus carreras, aseguró que podría manejar mejor que él.

“’Checo’ no juega fútbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses fútbol“, comentó el ex internacional con el ‘Tri’.

En ese sentido, Hernández no dudó en retar a Pérez para probarse algunas vez en el deporte del otro y así disipar las dudas sobre quién pudo haber sido mejor en la carrera del otro.

“’Checo’ no es mal jugador de fútbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor”, puntualizó ‘Chicharito’.

Por último, y por si no lo había dejado claro, el exdelantero de Chivas, Manchester United, Real Madrid y LA Galaxy, enfatizó que no comparte la opinión de ‘Checo’. “Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de fútbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica”.

