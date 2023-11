Adolescente es acusado de asesinato tras apuñalar a un alumno de una escuela secundaria en Carolina del Norte

Un menor de edad de 15 años fue acuchillado fatalmente por otro estudiante de 14 años en medio de una salvaje pelea filmada por una cámara dentro de una secundaria de Carolina del Norte.

Un grupo grande de alumnos estaba peleando a golpes dentro del gimnasio de la escuela secundaria Southeast Raleigh que condujo a un segundo adolescente, de 16 años, al hospital con una herida por arma blanca que no pone en riesgo su vida, dicen los informes locales.

“Ambas víctimas fueron transportadas a un hospital del área”, explicó la jefa de policía de Raleigh, Estella Patterson, durante una rueda de prensa. “Lamentablemente, una víctima sucumbió a sus heridas”.

“Este es un incidente muy desafortunado que ha ocurrido hoy”, añadió. “Uno que es muy inquietante para nosotros”.

El menor responsable de acuchillar a los dos estudiantes fue detenido y acusado de homicidio tras una petición juvenil.

Una parte del altercado fue captado por cámara y allí se puede observar a dos estudiantes cara a cara antes de que otro adolescente con una chaqueta negra le lanzara un puñetazo a otro con una chaqueta roja, quien se lo devuelve.

Posteriormente, la pelea tuvo lugar en el gimnasio mientras otros jóvenes siguen la riña inmediatamente.

Durante la escalada de la refriega, uno de los niños parece golpea a dos estudiantes con un objeto punzante antes de huir del sitio, de acuerdo con las imágenes de video.

Hasta el momento las identidades de las víctimas y del sospechoso no fueron dadas a conocer, informó New York Post.

Sherelle McLaughlin dijo que su hijo, el supuesto atacante, solo se estaba defendiendo.

Asimismo, dijo que no cree que él haya llevado el cuchillo a la escuela, sino que lo pudo haber obtenido de otra persona en la escuela.

“Toda la situación es terrible”, manifestó McLaughlin. “Me siento mal por la otra familia, pero a cambio me siento mal por mi hijo porque estaba luchando por su vida. No fue una pelea justa. Simplemente, no creo que debería haber sucedido así”.

La escuela permanecerá cerrada este martes mientras los alumnos se enfrentan a la muerte de un compañero de clases y el distrito escolar revisa los protocolos de seguridad.

“Las escuelas deben ser un refugio seguro para nuestros estudiantes y personal”, señaló el superintendente del condado de Wake, Robert Taylor. “Lo que pasó hoy aquí es inaceptable”.

