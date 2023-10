Alumno recibió un corte profundo cinco días después de niño asesinado al salir de clases en Nueva York

Un alumno de 16 años fue acuchillado la mañana de ayer afuera de una escuela secundaria pública en Queens (NYC) y dos quinceañeros -un varón y una joven- fueron arrestados y acusados por la agresión.

Según la policía de Nueva York, los tres adolescentes se pelearon en Sven Park frente a Newcomers High School en 41st Ave. cerca de 29th St. en Astoria alrededor de las 9:45 a.m. del miércoles. La víctima sufrió un corte profundo en el brazo y fue trasladado al New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell en condición estable.

El hecho sucedió menos de una semana después de que un niño de 13 años muriese acuchillado por otro de 14 al salir de clases, a bordo de un bus MTA en Staten Island. Los nombres de los arrestados ayer y el viernes no fueron revelados debido a ser menores de edad.

Un paseador de perros local que fue testigo de la pelea ayer dijo que los alumnos a menudo acuden en masa al parque antes y después de la escuela, donde a menudo fuman marihuana y tocan música a alto volumen.

“Por lo general, cuando los estudiantes de secundaria se ponen demasiado ruidosos o alborotados, cierran (el parque)”, dijo a Daily News el hombre, que sólo quiso ser identificado como Nalin. “Siempre están siendo ruidosos. Es un problema continuo que tenemos”.

“Siempre están siendo alborotados entre ellos”, agregó. “Eventualmente alguien (traería) un cuchillo y podría simplemente jugar con él o discutir. Así que no, no me sorprende en absoluto” lo sucedido.

A principios de este año, la policía de Nueva York asignó oficiales de coordinación juvenil adicionales para cubrir las escuelas propensas a la violencia a la hora de salida después de una serie de tiroteos. Además del aumento de patrullas se desplegaron más agentes de tránsito en las paradas de autobús y estaciones de tren cercanas a escuelas consideradas problemáticas.

El mes pasado, apenas al comenzar el año escolar, tres estudiantes fueron apuñalados afuera de una secundaria pública en Brooklyn al salir de clases y otro alumno fue detenido. El canciller escolar, David Banks, comentó horas más tarde, diciendo: “Una vez que los niños salen de la escuela en la cuadra, a la vuelta de la esquina, en las calles, las cosas siguen sucediendo… Así que tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar la seguridad de todos nuestros niños”.

Incluso durante las clases de verano un alumno de 14 años fue asaltado por un grupo y apuñalado en el estómago a plena luz afuera de una escuela en Queens en agosto.

Los jóvenes son protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas. En septiembre de 2022 un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.

Un reciente reporte de NYPD alertó que los apuñalamientos mortales han subido 29% este año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

En un sondeo reciente la mayoría de los neoyorquinos identificó el crimen (73%) entre las mayores preocupaciones actuales. Según otra alarmante encuesta divulgada este verano 70% de los habitantes de NYC temen que serán víctimas de un hecho criminal.