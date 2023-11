Llamado a latinos para estudiar carreras técnicas con ayuda financiera y cambiar sus vidas

Nelson Mandela solía decir que “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Y desde que era muy chiquita, y vivía en Cuautla, Morelos, la mexicana Maribel Rodríguez Sánchez, soñaba con estudiar, y un día convertirse en profesional. Viendo a su hermana mayor, quien se desempeñaba como secretaria en una compañía de hielos, asegura que tenía claro que la educación no solo abre puertas sino que puede hacer que se tenga una vida mejor.

Los años pasaron y en plena adolescencia, hace ya 18 años, la mexicana quiso abrirse paso y tras un largo recorrido llegó a Nueva York a “conquistar” sus sueños. Pero las cosas no fueron color de rosa, y Maribel tuvo que hacer todo tipo de trabajos duros, se convirtió en madre soltera, y debió empaquetar sus ilusiones: sus anhelos de educarse quedaron colgados en uno de sus armarios.

La pandemia llegó, y ya sin dedicarse a su labor de mesera, un día, como “caído del cielo”, la mexicana se enteró que a pocas calles de su casa, en Red Hook, Brooklyn, quedaba la escuela Metropolitan Learning Institute, un lugar que funciona desde 1996, y que junto a su otra sede en Rego Park, Queens, ofrece programas intensivos para mejorar el inglés y obtener títulos en carreras técnicas como asistente médico, facturación médica, computación, y labores administrativas.

“Eso me cambió la vida, literalmente, no solo porque mejoré mi inglés y me prepararon estudiando facturación, sino que además me abrió puertas en momentos en que no tenía dinero para estudiar. Aquí me ayudaron a obtener fondos que cubrieron los costos de los cursos”, aseguró la técnica administrativa, quien agregó que educarse en el Metropolitan Learning Institute también la hizo sentirse más empoderada y orgullosa de sí misma.

“Estudiar y prepararse no solo te cambia la vida a nivel laboral sino personal. Tu autoestima crece, tu mente se va abriendo, y aunque confieso que había momentos en que pensaba que no podría, siempre tuve esa espinita de educarme, de ser mejor. Yo decía: ‘ya estoy cansada de estar haciendo trabajos difíciles, de estar pasándola mal. Tiene que haber una manera de llevar la vida más fácil y mejorar y hacer realidad mis metas y mis sueños'”, comentó la joven, quien a futuro espera ir a la universidad, estudiar finanzas y dedicarse al negocio inmobiliario.

Una vez culminó su programa de 15 meses, tras graduarse, la escuela reclutó a Maribel Rodríguez para ejercer el cargo de agente escolar, donde ayuda a informar a potenciales estudiantes sobre los recursos disponibles para inmigrantes de bajos recursos y los ayuda a tramitar sus fondos y a saltar a la experiencia de formarse profesionalmente. Los fondos destinados por el Estado son, en palabras de la consejera educativa, “un gran empujón”, pues en muchos casos no solo cubre los valores completos de la matrícula, sino que la escuela acepta diplomas de bachillerato de los países de origen de los interesados.

“Un programa en el que valen los diplomas con los que ya venimos, donde no hay que pagar nada y que nos da un título para tener mejores opciones profesionales, es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Y es eso lo que le digo a las personas interesadas, que entren a estudiar. Hay que hacer un gran esfuerzo pero vale la pena para defendernos mejor”, dice la mexicana, quien destaca que de paso quiere ser un ejemplo para su hijo adolescente. “Quisiera ver que más hispanos e inmigrantes se sumen a estos programas que en realidad abren puertas. No podemos frenarnos”.

Itzel Sierra, quien hasta abril pasado trabajaba como cajera, antes de conseguir un título en facturación médica, también hace un llamado a inmigrantes latinos a que utilicen programas como el que ofrece el Metropolitan Learning Institute, pues asegura que la limitante de no tener el dinero para estudiar una carrera queda a un lado para quienes puedan calificar a las ayudas disponibles que personal de la escuela ayuda a tramitar.

Itsel Sierra se graduó del Metropolitan Learning Institute. Foto Edwin Martinez

“Un día yo iba caminando en la calle y me encontré un flyer de la escuela. Llamé, y no solo me ayudaron para apuntarme en el 2021, sino que también me colaboraron para aplicar a los fondos. Así estudié inglés, luego computación y escogí la carrera técnica de facturación médica, todo en 13 meses”, asegura la joven de 26 años, quien nació en Nueva York, pero se regresó siendo muy niña a Puebla, México, donde estuvo hasta que regresó hace 8 años. “Yo me gradué en 2022 y empecé a trabajar en mayo ayudando a muchas personas, lo que me llena de satisfacción”.

La técnica profesional urge a residentes y ciudadanos que viven en la Gran Manzana, uno de los requisitos para aplicar, que hagan la gestión y las averiguaciones en la escuela para poder estar en un mejor nivel educativo que facilita mejores ingresos.

“Yo muchas veces pensé en estudiar, pero miraba que no tenía dinero y siempre prefería usar mi tiempo para trabajar y poder pagar mis facturas y la renta, pero después veía a gente que obtenía mejores oportunidades y dije: ‘por qué no’. Mi trabajo me gustaba, pero muchas veces ni entendía cuando me hablaban en inglés. Y después de prepararme aquí, tengo un mejor trabajo y me impulsan a mejorar”, comentó la graduada en la promoción 2022, quien también se desempeñó limpiando casas e insiste en su llamado.

“A quienes se preguntan qué pueden hacer, les digo que estudiar en este país es importante. Es fundamental tener inglés como segundo idioma para defendernos y obtener un técnico para tener un mejor cargo y oportunidad de empleos, debe ser una meta. Mi historia es un testimonio y les digo que entre más estudien y aprendan más posibilidad de trabajo hay”, agregó la residente de Sunset Park, quien ahora quisiera ir a la universidad y convertirse en maestra de niños.

Khaleda Parvineu, directora de la escuela en Brooklyn y Maribel Rodríguez, exalumna y actual agente escolar. Foto Edwin Martínez

Khaleda Parvineu, directora de la escuela en Brooklyn, quien conoce de primera mano la experiencia de ser inmigrante, asegura que a lo largo de los años ha sido testigo de cómo las vidas de cientos de neoyorquinos han cambiado tras lanzarse a estudiar, lo que les ha permitido obtener mejores trabajos, salarios y condiciones laborales.

“Nuestro mensaje es que no importa de donde vengas, si quieres estudiar y tener éxito, aquí estamos listos para ayudarte y darte las herramientas necesarias. Esta escuela es una de las mejores opciones, porque si alguien quiere ir a una universidad, necesitará como mínimo cuatro años y les va a consumir mucho tiempo. Pero aquí pueden desarrollar un programa completo en 15 meses, que además de proveer un paquete completo de formación en inglés, computación y la carrera que se elija cambia vidas”, comentó la directora, originaria de Bangladesh.

“Además tenemos facildiades como aceptar sus diplomas de sus propios países y quienes califiquen no tienen que pagar un solo dólar por nada. Su vida cambiará y podrá ayudar a la sociedad.

Es una bella oportunidad que no pueden desperdiciar”.

La educadora inmigrante agregó que la escuela, que es una entidad sin fines de lucro en la que estudian alumnos de diferentes países que no terminaron sus estudios, está haciendo un llamado especial a los latinos neoyorquinos para que se registren y usen los recursos disponibles, pues aunque antes de la pandemia representaban el 50 y 60% de los estudiantes, actualmente son solo el 20%.

“Llaménnos que tenemos agentes listos para ayudarlos en el proceso. No desperdicien tiempo y aprovechen estas oportunidades que da el gobierno a nivel financiero y nosotros en cuanto a la educación y si trabajas de día puedes estudiar en la noche y si trabajas en la noche puedes estudiar en el día”, agregó la experta en educación. “Tenemos muchas oportunidades para personas que batallan en sus propias vidas, vienen aquí, toman la decisión correcta y sus vidas cambian con buenos desempeños. Ayudamos con desarrolladores laborales a tratar de ubicar a la gente en trabajos, no prometemos nada, pero hacemos el mayor esfuerzo y siempre tenemos ojos mirando a los mejores estudiantes y les ofrecemos trabajos aquí mismo en la escuela”.

Maribel Rodriguez hace un llamado a latinos de NY para que se eduquen y puedan tener mejores opciones.

Datos sobre las escuelas y cómo aplicar