Sean “Diddy” Combs deja su cargo como presidente de Revolt Media tras ser acusado de agresión sexual

El rapero Sean “Diddy” Combs acaba de dejar su cargo como presidente en Revolt Media, empresa que fundó, tras las recientes acusaciones de violación y agresión sexual en su contra.

El intérprete de “I’ll Be Missing You” decidió renunciar a su puesto para no dañar la imagen de la empresa mientras enfrenta todas las demandas en su contra, pues en menos de tres semanas, al menos cuatro mujeres lo han acusado de violencia y agresión sexual, entre ellas su ex novia Cassie.

“Sean Combs ha dimitido de su puesto como presidente de Revolt. Si bien el Sr. Combs no ha tenido anteriormente ningún papel operativo o diario en el negocio, esta decisión ayuda a garantizar que Revolt siga firmemente enfocado en nuestra misión de crear contenido significativo para la cultura y amplificar las voces de todos los negros a lo largo de este país y la diáspora africana”, informó la organización.

Revolt Media es una cadena de televisión musical que fue fundada en el 2013 por el rapero y que se ha posicionado por ser uno de los medios donde cantantes negros exponen nueva música.

Los abogados de Diddy aseguran que el cantante es inocente y que todas las acusaciones son falsas, aunque cada semana le salen más denuncias al rapero después de que la corte de Nueva York aprobó una ley en la que los adultos que fueron violentados sexualmente cuando eran adolescentes o niños, ahora pueden presentar una demanda.