Agenda en NY: Qué hacer en la temporada festiva

‘Sesiones desde la Loma’ en Lehman Center



Lehman Center

Este sábado, a las 8 p.m., las Sesiones Desde La Loma llegan a la ciudad de Nueva York en un evento en Lehman Center (250 Bedford Park Boulevard West, El Bronx). Sesiones Desde La Loma, creado por el ex colíder de la orquesta de salsa NG2 Norberto Vélez, contará con Moncho Rivera, el sobrino del famoso cantante Ismael Rivera; ‘The Showman’ José Alberto “El Canario”, el trovador de corazón Omar Santiago, el ex cantante principal de la Spanish Harlem Orchestra Jeremy Bosch y Norberto Vélez con su orquesta directamente desde Puerto Rico. Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/sesiones-la -loma; o en la taquilla del Lehman Center: (718) 960-8833. En español: (718) 960-8835.

Celebración cultural en el Children’s Museum



The Children’s Museum

Las familias pueden disfrutar este diciembre en el Museo de los Niños de Manhattan (CMOM), que permite explorar cómo países de todo el mundo celebran las fiestas a través de la tradición y el acto de dar regalos. ¿Sabía que en Asia, concretamente en China o países en los que se habla mandarín, regalar manzanas en Nochebuena es una tradición común? Dado que la pronunciación de las palabras “paz” y “manzana” en chino es similar, las manzanas se han asociado con esta festividad y se dice que traen paz para el nuevo año. Conozca más de la celebración china del 1 al 3 de diciembre, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m. En el Tisch Building, 212 West 83rd Street, Manhattan. Información: https://cmom.org/cmom-programs/.

‘Rancho Tales’ en el Teatro SEA



Teatro SEA

El nuevo espectáculo del Teatro SEA, ‘Rancho Tales’, es una obra totalmente inmersiva llena de participación de los niños, cantos, narración de cuentos, marionetas y música en vivo. Concebido por Manuel A. Morán, Ph.D., y diseñado con marionetas por Ugo Conti, el espectáculo es una experiencia multisensorial que reúne cuentos clásicos y populares canciones latinoamericanas. Pepa y Pepe lideran el camino compartiendo tres historias clásicas bilingües del granero: El patito feo, Los tres cabritos y La gallina roja. Junto a estos cuentos, el espectáculo presenta populares canciones latinoamericanas del granero, incluyendo “Los pollitos dicen”, “La gallina trululeca” y “Sal de ahí chivita, chivita”, entre otras. Los sábados, del 2 al 23 de diciembre, a las 11 a.m. En el Teatro SEA @ The Clemente Center en el Lower East Side, 107 Suffolk Street, Manhattan. Información: teatrosea.org. Boletos: https://ci.ovationtix.com/27335/production/1177900 o 212-529-1545.

‘The Red Rose’ en el Puerto Rican Traveling Theater



Erika Rojas

La producción original de Pregones/PRTT Music Theater ‘The Red Rose’ se estrena este jueves. La obra rinde homenaje al escritor y activista puertorriqueño afro/negro Jesús Colón. Al llegar a la ciudad de Nueva York como un joven polizón en el invierno de 1917, Colón se convirtió en un cronista popular de la experiencia de los inmigrantes puertorriqueños y en uno de sus íconos perdurables. Hasta el 7 de noviembre en el Puerto Rican Traveling Theater (304 W 47th St, Manhattan). Funciones: jueves y viernes a las 8 p.m.; sábado a las 3 p.m. y 8 p.m. y el domingo a las 3 p.m. Boletos: https://tinyurl.com/mfw6stpj.

Ritmos de Navidad en el Lincoln Center



Lincoln Center

Este viernes 1 de diciembre la temporada navideña arranca en el David Geffen Hall del Lincoln Center con una transmisión desde Atenas, Grecia del SNFCC Christmas World. El coro de niños de El Sistema Greece marca el tono de la velada con villancicos tradicionales de varias partes del mundo. El grupo Mwenso and the Shakes de la ciudad de Nueva York presentará un programa especial de Navidad titulado Afrofuturistic Christmas Wonderland. Su actuación musical incluye clásicos de todos los tiempos como “Santa Claus Is Coming to Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, “Winter Wonderland” y “Silent Night”. Gratis, de 6 p.m. a 8 p.m. en el 10 Lincoln Center Plaza. Información: https://www.lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/christmas-world-livestream-345.

Julieta Rada en clausura del BORIMIX Festival



Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images

Este jueves, a partir de las 5 p.m., únase a la clausura de la edición 18 del BORIMIX Festival en el Clemente Center’s Flamboyant Theater (107 Suffolk St., Manhattan). Disfrute de un concierto en vivo de la nominada al Premio Grammy Latino, la uruguayo-argentina Julieta Rada, acompañada de Candombe Favela. Habrá un mercado navideño de UnLocal en apoyo a los servicios legales para solicitantes de asilo; y otros eventos que abarcan a las comunidades de artistas puertorriqueños y uruguayos. Boletos: https://www.eventbrite.com/e/julieta-rada-live-concert-at-borimix-closing-celebration-holiday-market-tickets-749450646057.

Extienden presentación de Buena Vista Social ClubTM

Cortesía Atlantic Theater

El musical Buena Vista Social ClubTM, que está presentando la compañía Atlantic Theater en el Teatro Linda Gross (330 West 20th St., Manhattan), y que originalmente concluiría el 31 de diciembre, ha sido extendido hasta el domingo 7 de enero del 2024. Inspirado en eventos reales, Buena Vista Social ClubTM, lleva el icónico álbum ganador del Grammy de música afrocubana al escenario de manera extraordinaria. En la Habana de los años 50, un grupo de jóvenes músicos crea un sonido que sacude el mundo de la música cubana, solo para enfrentarse a un cambio drástico con la revolución. Cuarenta años después, la banda se reúne para grabar las canciones que dejaron atrás, logrando inesperadamente crear el álbum de música mundial más vendido de todos los tiempos, inmortalizando sus canciones y su legado. Las funciones de preestreno comenzaron el 17 de noviembre, y la noche oficial de estreno será el miércoles 13 de diciembre. Las funciones son martes, jueves y domingo a las 7 p.m.; miércoles, viernes y sábado a las 8 p.m.; sábado y domingo a las 2 p.m. Boletos: https://atlantictheater.org/production/buena-vista-social-club/.