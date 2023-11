Ludwika Paleta celebra su cumpleaños 45 con un viaje por África

La actriz Ludwika Paleta celebra este 29 de noviembre 45 años, y para conmemorar esa importante fecha, compartió a sus fans de Instagram una serie de imágenes donde se le ve disfrutando de un viaje en Marrakech, la llamada “Ciudad Roja”, en África.

Entre las postales que presumió está una con su pastel de festejo y otra junto al número 45, con un mensaje.

” Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor se me olvida. Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay. #happybirthdaytome 🎂”, escribió al pie de estas instantáneas, que cuentan con 132 mil “likes”.

Por otra parte, cabe señalar que hace un par de días Ludwika presumió que forma parte del libro “Mexicanos en el Cine”, del fotoperiodista Fernando Aceves, quien acaba de presentarlo en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Se trata de una compilado donde el mexicano de 57 años plasma en lugares íntimos a varias personalidades del séptimo arte, donde incluyó, además de Ludwika Paleta, a Arturo Ripstein, Ignacio López Tarso, Felipe Cazals y Gabriel Retes.

Sigue leyendo:

· Ludwika Paleta acelera pulsaciones mostrando cuerpazo en minibikini verde

· Ludwika Paleta se reencuentra con su padre en Polonia

· Ludwika Paleta: “Cuando me embaracé me quitaron la exclusividad en Televisa”