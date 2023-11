María Raquenel denuncia a Sergio Andrade en Estados Unidos

Aunque gracias a su podcast ha podido sanar mucho de lo que vivió en el Clan Trevi-Andrade durante la década de los 80’s, María Raquenel Portillo revela que ha decidido entablar acciones legales en contra de Sergio Andrade.

A través de su cuenta de Instagram, “Mary Boquitas” señaló que, aunque ya han pasado más de 30 años desde que se casó con el productor musical siendo menor de edad, su propósito es que se haga justicia y se le condene por el delito de estupro.

“Creo que la congruencia es importante para poder llevar un mensaje. Mi historia ya no la pude evitar. A mí ya me sucedió lo que me sucedió y ni modo, gracias a eso soy quien soy hoy, lo acepto y lo asumo. Le agradezco a Dios que al menos soy sobreviviente, que no perdí la vida y que no caí en otras cosas, porque más víctimas han terminado de otra manera, desafortunadamente“, dijo María Raquenel.

Para finalizar, la cantante aseguró que, pese a no poder dar detalles de su proceso legal, la gente puede ingresar a la red y encontrar la querella para que conozcan cada uno de los cargos que se le están imputando a Sergio Andrade.

Más sobre su historia de maltrato junto a Sergio Andrade

Gracias a la segunda temporada de su podcast “En Boca Cerrada”, la prensa ha podido cuestionar a María Raquenel sobre las razones que la llevaron a tolerar tanto maltrato de manos de Sergio Andrade, a lo que ésta ha respondido: “Hay mentes que son un poquito más manipulables que otras, y yo, no sé, en algún momento fui cien por ciento manipulable, en el sentido de que yo creía de alguna manera que lo que me estaba pasando, a pesar de que yo sufría, (porque fui golpeada, porque fui abusada, porque mentalmente era dirigida, era como un robot), que aunque mi cuerpo y mis sentimientos eran “esto no está bien”, culturalmente traía ya una enseñanza de sacrificio… por la manera que fui educada”.

“Venía de creer que había un Dios que si hacías algo mal te castigaba; entonces de alguna manera lo sentía normal. Y Sergio Andrade me lo hacía saber y me lo hacía tener que sentir que era normal, que me merecía a veces estar castigada, estar relegada y no merecerme las cosas”, dijo la intérprete.

