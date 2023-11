McCarthy: Trump debería elegir a Haley como su vicepresidenta

Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, dijo este miercóles que aconsejaría al expresidente Donald Trump que eligiera a la candidata presidencial Nikki Haley como su compañera de fórmula para 2024.

“Si yo fuera una persona política y fuera a asesorar a alguien, elegirías al vicepresidente que se ocupa de sumar, no de restar. Así que no vas a elegir a alguien que ya te iguale”, dijo McCarthy durante la Cumbre DealBook del New York Times, según reportó The Hill. “Ahora bien, si estuviera eligiendo decisiones puramente políticas, lo que parece hoy es que el voto anti-Trump va a parar a Nikki Haley”, añadió.

McCarthy había sido preguntado sobre quién sería la “persona adecuada” para que Trump la eligiera como su vicepresidente. Además de Haley, le dieron la posibilidad de escoger entre la congresista Marjorie Taylor Greene y los candidatos presidenciales republicanos de 2024, Vivek Ramaswamy y el senador Tim Scott.

Según el expresidente del Congreso, para llegar a la Casa Blanca Trump necesita lograr que la base republicana y los independientes lo apoyen, ya que hay algunos votantes que se niegan a votar por el expresidente.

Aseguró que Trump necesita elegir a alguien que ayude a convencer a esos votantes de que voten por él. Cuando se le preguntó si esa persona es la exembajadora de EE.UU. en la ONU, respondió:

“Bueno, en este momento creo que, en mi opinión, sería Nikki Haley. Pero la pregunta es: ¿a quién seleccione, le servirá? Entonces esa es otra pregunta que debes tener. Y se trata de sumar”.

Haley “no juega por el segundo lugar”

Si embargo, el presentador del evento le preguntó si creía que Haley estaría dispuesta a aceptar ese cargo.

“Depende de Nikki”, respondió McCarthy. “Pero esta es una pregunta más importante para Trump: si su campaña se trata de renovar, reconstruir y restaurar, ganará. Si se trata de venganza, perderá. La única persona que va a determinar eso (no su anuncio de campaña) es él”.

Sin embargo, de momento Haley no parece ver con buenos ojos ese eventual rol como vicepresidente. El medio The Messenger le preguntó a su equipo de campaña si estaría dispuesta a asumir como segunda de Trump, y la respuesta de un portavoz de Haley fue un video de la exembajadora en Fox News el miércoles por la mañana, donde dice que no “juga por el segundo lugar”.

“No juego por el segundo lugar. Nunca lo he hecho y no lo haré ahora”, dice Haley en el clip. “Tenemos un tipo más [Trump] al que debemos ponernos al día y el impulso está creciendo. Podemos sentirlo aquí en New Hampshire. Podemos sentirlo en Iowa y vamos a seguir trabajando”.

Mejor que Biden

En el evento, McCarthy aseguró que si bien no ha dicho que Trump “sería el mejor presidente”, sí considera que es mejor opción que Joe Biden.

“Si Biden es el candidato demócrata, Trump ganará”, dijo el expresidente de la Cámara de Representantes. “Los republicanos tendrán una gran noche”.

Por otra parte, explicó que no critica por televisión al expresidente porque “no creo que sea lo correcto y porque sé que lo vuelve loco”.

Sigue leyendo: