Mujer de Wyoming es reportada desaparecida tras viajar por el país con su exnovio y sus hijas

Una mujer de Wyoming lleva más de un mes desaparecida y su familia está desesperada por saber qué le pasó después de que en octubre planificara un viaje por el país desde Alabama a Wyoming con su exnovio y sus hijas.

Katie Ferguson, de 33 años, fue vista por última vez en Trumann, Arkansas, alrededor del 5 de octubre. Cuatro días después, el 9 de octubre, su exnovio, Adam Avilés Jr., Avilés fue detenido por la Patrulla Estatal de Texas y los agentes encontraron un “agujero de bala” en la puerta del lado del pasajero del auto en el que viajaban. Katie no estaba en el vehículo, según documentos obtenidos por Fox News.

Katie había roto con Avilés en mayo y se había mudado a Alabama con su madre para empezar una nueva vida con sus dos hijas pequeñas, de 4 y 11 meses. Sin embargo, en agosto, le pidió a Avilés que la recogiera y la llevara de vuelta a Wyoming, para resolver algunos asuntos.

Avilés fue detenido en Colorado y era el único adulto en el auto, que también llevaba a las dos hijas de Katie. Avilés y las niñas llegaron a Wyoming, sin ningún rastro de Katie.

Los documentos judiciales indican que Avilés le indicó a la policía que Katie no estaba desaparecida, sino que simplemente no quería tener contacto con su madre. Pero la familia de Katie no cree esta versión y sospecha que Avilés tuvo responsabilidad en la desaparición.

“Nunca en un millón de años pensé que (Avilés) le haría algo, no lo hice. Pero ahora creo que lo hizo, y creo que fue realmente malo”, dijo la hermana de Katie, Nicole Ferguson, a Court TV. “No creo que esté viva. Realmente no lo creo”.

Nicole dijo que Katie era una buena madre que amaba a sus hijos y que tenía planes de volver a la escuela y conseguir un trabajo.

Si bien Avilés es el principal sospechoso de la desaparición de Katie, no ha sido acusado de ningún delito relacionado con ese caso.

Actualmente, Avilés está detenido en un caso aislado a la desaparición de Katie. Enfrenta un cargo federal de delincuente en posesión de municiones y se declaró no culpable y el juicio se fijó para el 24 de enero.

La familia de Katie pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la policía de Cody, Wyoming, al (307) 527-8700.

