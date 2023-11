Pareja del ex de Gaby Espino habla fuerte de la actriz: “Me dijo que me iba a acabar la carrera”

La venezolana Gaby Espino tiene una amplia trayectoria profesional y un largo recorrido por novelas nacionales e internacionales. A su vez, ha tenido relaciones sentimentales con diversas personalidades del mundo del entretenimiento, uno de ellos ha sido Jencarlos Canela, con quien tuvo un hijo y con el actor Cristóbal Lander, padre de la señorita que tiene.

Lander actualmente es la pareja sentimental de Paula Bevilacqua y ella ofreció una entrevista en ‘La Movida de Kim’, donde ofreció detalles de lo que presuntamente le habría estado diciendo Gaby al enterarse de que entre ellos había algo más que una amistad.

“Me comenzó a echar los perros, pero yo le dije: ‘mira, no, yo vengo saliendo de un divorcio’… él me dijo que se estaba separando. Nooo, yo no me meto aquí ni de broma… Estaban separados, separadísimos”, dijo Paula.

Espino ha evitado entrar en estas especulaciones y ha decidido mantenerse enfocada en su trabajo y en su vida personal y más ahorita que reveló que se encuentra feliz por el proyecto de ropa deportiva que se llama ‘Win Fitness Wear’. Además, ha declarado en varias ocasiones que su única prioridad es la felicidad de sus hijos y que prefiere mantener su vida amorosa en privado.

De esta manera, Gaby Espino deja claro que no tiene tiempo ni energía para la polémica y prefiere enfocarse en los proyectos que le apasionan y en mantener una vibra positiva en su vida.

La actriz Gaby Espino fue fuertemente criticada. / Foto: Mezcalent.

Bevilacqua reveló que su encuentro con Espino no fue precisamente amigable. La actriz también hizo énfasis en que esta experiencia fue poco agradable. Por ello, no perdió la oportunidad en decir que Gaby es una persona bastante celosa: “Yo me calé ese cuento de que ella vino, lo buscó cuando se enteró de que estaba empatadísimo conmigo… Me llamó hasta por teléfono… Me dijo que me iba a acabar la carrera. Ese día dije ‘no lo llamo más nunca'”.

Antes de finalizar dijo: “Ojo, te digo honestamente, yo por mí, cero, pudiera llamarla ‘Hola, ¿cómo estás?, qué necesitas’“.

