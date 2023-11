Seguro Social: ¿Qué debe hacer si no recibe antes de enero aviso por correo o internet sobre COLA 2024?

La Administración del Seguro Social (SSA) emplazó a los beneficiarios de sus programas a no comunicarse con sus oficinas sobre el nuevo Ajuste por costo de vida (COLA) de 3.2 % al menos hasta enero.

Lo anterior se debe a que durante el mes de diciembre la oficina estará enviando notificaciones por correo postal y a través de la aplicación “my Social Security” con detalles sobre la nueva alza.

En caso de que para enero usted no haya recibido ningún aviso por alguna de las dos vías, entonces se le recomienda llamar directamente a la SSA.

Avisos sobre COLA en “my Social Security”

La manera más rápida de recibir información sobre el COLA para el 2024 en los cheques del Seguro Social es mediante la herramienta en línea “my Social Security”.

El requisito en este caso era habilitar una cuenta personal para el 14 de noviembre a través del sitio web de la SSA.

“Los avisos de COLA están disponibles por internet para la mayoría de los beneficiarios a través del Message Center (centro de mensajes) de su cuenta personal my Social Security si crearon su cuenta en o antes del 14 de noviembre de 2023. my Social Security es una forma segura y conveniente de recibir los avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más tarde. También puede optar por no recibir los avisos por correo que están disponibles por internet”, explica una entrada en la página sobre preguntas frecuentes sobre COLA.

Las notificaciones comenzarán a llegar al centro de mensajes a principios de diciembre.

Envíos de avisos sobre COLA por correo postal

En caso de que a usted se le pasó la fecha o simplemente prefiere recibir los avisos mediante correo postal, esto ocurrirá en cualquier momento durante el mes de diciembre.

El Seguro Social no ha especificado un orden de entregas específico.

“Es posible que su amigo o familiar reciba su aviso por correo antes que usted. Por favor, espere hasta enero antes de comunicarse con nosotros sobre su aviso enviado por correo”, añade la oficina en su página.

El nuevo aumento por COLA aplicable en el 2024 fue anunciado el 12 de octubre.

Cifra de COLA se basa en niveles de inflación

Tradicionalmente, la SSA informa del monto ese mes, ya que para establecer la cifra se requieren los datos sobre niveles de inflación del tercer trimestre del año en curso (julio, agosto y septiembre) versus los del mismo periodo pero del año previo.

Los beneficios de Seguro Social y los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) son ajustados para reflejar cualquier aumento en el costo de vida, según el Índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W). El CPI-W es determinado por Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

“El propósito del ajuste de costo de vida anual (COLA, por sus siglas en inglés), es asegurar que el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y los pagos de SSI no sea mermado por la inflación”, especifica la entidad en otra entrada en su página.

El nuevo aumento se traducirá, en promedio, en $50 dólares mensuales adicionales en los cheques de los jubilados.

