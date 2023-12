“No quiero morir”: Shannen Doherty revela que su cáncer se extendió a los huesos

La actriz Shannen Doherty reveló que a principio de este año tuvo que someterse a una terapia de radiación para extirpar un tumor cerebral. “Estoy atravesando un cáncer de mama en etapa 4 que se propagó a mis huesos”, resumió la actriz.

Y agregó: “El tratamiento es realmente bueno y está funcionando bien. Es una cuestión de ir superando día a día, mes a mes, año a año”. La protagonista de “Charmerd”, de 52 años, realizó estas declaraciones en una conmovedora entrevista para la revista People.

A pesar del duro momento, Doherty asegura que no le teme a la muerte: “Sé adónde voy. Conozco a las personas que voy a ver. Creo que tendría miedo de morir si no fuera una buena persona, pero lo soy”, explicó. Y señaló: “No quiero morir. Esa es la diferencia. No tengo miedo de morir. Simplemente, no quiero hacerlo”.

“Descubrí en enero que había células cancerígenas en mi cerebro, así que tuvimos que aplicar una terapia de rayos para poder extirpar uno de los tumores, al que llamé Bob. Finalmente, pudo ser removido y fue diseccionado para establecer su conformación. Luego, tuve que seguir con la terapia de rayos un tiempo más. Así que ha sido un viaje. Definitivamente, fue una de las cosas más aterradoras que me ha tocado vivir”, se sinceró.

A la protagonista de Beverly Hills 90210 le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, y después de haberse sometido a una mastectomía, y sesiones de quimio y radioterapia, anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión. Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

