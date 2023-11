Raúl de Molina enfrenta problemas de salud y por ahora no puede trabajar en ‘El Gordo y La Flaca’

‘El Gordo y la Flaca‘ es un programa de entretenimiento que ofrece noticias, chismes de celebridades y entrevistas exclusivas. Lili Estefan y Raúl de Molina han sido la cara de este show durante 25 años y su química en pantalla ha sido clave para su éxito.

Sin embargo, hay una triste noticia que embarga el espacio de televisión y se trata del presentador de Molina, puesto a que se encuentra enfermo y ha tenido que ausentarse del programa. A pesar de esto, Lili ha demostrado su profesionalismo y ha sabido llevar el show adelante sin problemas.

Lili Estefan y Raúl de Molina llevan más de dos décadas siendo los conductores de ‘El Gordo y La Flaca’. / Foto: Mezcalent.

La Flaca, sobrina del famoso cubano Emilio Estefan, ha demostrado su talento y carisma a lo largo de los años en el show. Por su parte, ‘El Gordo’, ha sido el encargado de aportar su humor y picardía al show, aunque envió un mensaje sobre la situación que ha venido llevando en los últimos días.

“Me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien. Me empezó ayer en la mañana. No es covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado covid todavía. No sé lo que es. Pero ahora tengo como voz de locutor de radio”, dijo en el programa.

Clarissa Molina acompaña a Lili Estefan mientras se recupera Raúl de Molina. / Foto: Mezcalent.

La ausencia de Raúl en el programa ha generado preocupación entre la audiencia, quienes esperan su pronta recuperación. Mientras tanto, Lili ha contado con el apoyo de la presentadora de televisión Clarissa Molina.

“Rauli te queremos, envió un mensajito y la verdad que se escucha super mal“, dijo la dominicana.

“Es lo único que nosotros tenemos que tener voz para poder trabajar acá. Las otras cosas más o menos se pueden resolver, pero si no tenemos voz no podemos hacer el show”, agregó Estefan en el mencionado espacio que transmiten a través de Univision.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina se disfrazó de pavo para una ocasión especial en ‘El Gordo y La Flaca’

· Raúl de Molina y Lili Estefan se defienden tras controversia por un comentario hecho sobre Sevilla

· Raúl de Molina es atacado por enviar mensaje a Israel y se defiende: “No asumas lo que no sabes”