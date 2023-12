Distrito escolar en Texas admite como consejera sexual a prostituta convicta y “escort”

Una madre fue removida de sus labores como miembro de un consejo escolar sobre enseñanza sexual en Texas luego de que descubrieran que es una prostituta convicta aparte de “escort”.

Ashley Ketcherside, de 38 años, fue parte del Consejo de Asesoría de Salud Escolar del Distrito Independiente de Escuelas de Godley (Godley ISD) hasta que trascendió su pasado lujurioso.

Como parte del grupo, la mujer estaba encargada de establecer las guías en cuanto a educación sexual. El consejo básicamente actualiza el currículo de instrucción sobre sexualidad humana.

El informe de FOX 4 esta semana detalla que la mujer también formaba parte de “Parent Teacher Organization”, “Family and Community Engagement Committee” y “Godley Athletic Booster Club. Adicional”, la exempleada lideraba el equipo de porristas.

El distrito le prohibió a Ketcherside servir en posiciones escolares. “Dada la información concluyente obtenida por el distrito, inmediatamente le notificamos que no podía servir en los comités de distrito o en otras capacidades voluntarias con efecto inmediato”, le indicó Godley ISD a Crisis in the Classroom que investigó los señalamientos.

Ketcherside se hace llamar “Lola Brea” en la web

La evaluación realizada por CITC arrojó que Ketcherside, que se hace llamar “Lola Brea” en la web, tiene un perfil en una página de escorts en Dallas en la que se describe como “una verdadera chica de al lado” y una “asidua pasajera”.

“Vamos a hacer este pasatiempo divertido y pasar un buen rato”, indica la descripción de sus servicios.

Ketcherside resultó convicta de prostitución en 2012 y 2016. El caso se vio en el condado Tarrant.

En el 2016, un juez firmó una orden judicial en la que prohibía que ciertos niños visitaran su casa ya que era una “conocida prostituta”, especifica el reporte del medio.

En ese sentido, los encargados del distrito sostuvieron que la mujer no tuvo contacto con estudiantes durante el horario escolar. “La única presencia en el campus fue para almorzar con sus propios niños, y otros padres y sus respectivos niños se sentaron separados de estudiantes en la cafetería”, añadieron.

El distrito se supone que realice verificaciones de antecedentes driminales a todos sus empleados y voluntarios a través del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Sin embargo, la entidad reconoció que los informes no siempre son perfectos.

“El Distrito acoge con entusiasmo cualquier mejora en los procesos de verificación de antecedentes, así como de información recibida de agencias estatales para determinar si alguien debe ser o no voluntario en nuestras escuelas”, plantearon desde Godley ISD.