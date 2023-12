El español Rafael Nadal anunció que regresará al tenis en torneo previo al Abierto de Australia

Después de un año fuera de la competición debido a una lesión, el tenista español Rafael Nadal anunció su tan esperado regreso a las pistas. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Nadal reveló que hará su regreso al tenis en el torneo de Brisbane, Australia, durante la primera semana de enero de 2024, justo antes del Abierto de Australia.

El torneo de Brisbane está programado del 31 de diciembre al 7 de enero de 2024, siendo este evento el preludio del primer Grand Slam del año, que se llevará a cabo del 14 al 28 de enero. Este Abierto marcará el regreso a la competición del tenista español.

El campeón de 22 Grand Slams disputó su último partido el 18 de enero pasado, donde fue eliminado en la segunda ronda por el estadounidense Mackenzie McDonald. Desde entonces, ha estado recuperándose de una lesión de grado 2 en el tendón del psoas ilíaco de su pierna izquierda, por la cual fue intervenido quirúrgicamente el 2 de junio en la Clínica Teknon de Barcelona, España.

La operación fue realizada por los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro, quienes realizaron una artroscopia para abordar también una lesión antigua en el labrum de la cadera izquierda de Nadal.

Inicialmente, se estimó un tiempo de recuperación de cinco meses, y ahora, a sus 37 años, Nadal parece estar listo para enfrentar nuevos desafíos en el tenis.

El Abierto de Australia confirmó el pasado 11 de octubre la participación de Nadal en el primer Grand Slam de la temporada, en Melbourne, un evento que el español ha conquistado en 2009 y 2022.

El 15 de noviembre, en declaraciones a la prensa, Nadal evitó establecer una fecha concreta para su regreso a la competición, aunque aseguró que su recuperación iba por buen camino y afirmó que sabía que volvería “a jugar al tenis algún día”.

“Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría realizado todo el esfuerzo que he puesto en estos últimos meses, especialmente dada mi edad”, señaló el ex número uno del ranking mundial.

