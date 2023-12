Julián Gil estalla: “No estoy muerto… mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá”

Matías, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, hizo una aparición pública en la televisión mexicana y el actor se enteró gracias a los videos que muchos de sus seguidores le enviaron. Fue así como pudo ver un poco del pequeño, con quien lleva años sin poder compartir en persona. Vale recordar que en el año 2020 el actor perdió la patria potestad de su hijo, después de un largo proceso legal con la madre del menor.

Desde ese entonces Gil ha hecho hincapié, en incontables momentos, que él no perdió la patria potestad, sino que ésta le fue arrebatada. “Me la robaron”, dijo el histrión en ese entonces en un video que se grabó frente a las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El contexto y la aparición pública de Matías, sumada al problema de salud que ahora enfrenta Julián Gil, en su nueva lucha contra el cáncer de piel, lo hicieron estallar en redes sociales enviando un mensaje fuerte y válido desde la desesperación que su espíritu paterno siente al no poder estar con su hijo. Casi y como un grito agónico Julián Gil ha dicho: “No estoy muerto… mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá”.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el actor de origen argentino explotó nuevamente por la impotencia que vive al no poder acceder, por derecho, a su hijo, quien hoy vivió su debut televisivo.

Ante los videos de su hijo y la necesidad que este padre tiene de conectar con él, Julián Gil dice: “Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes, tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”.

En su escrito, Gil hace hincapié en destacar que hoy ha podido ver a su hijo gracias a la gente que tuvo la cortesía de enviarle los videos, esto no pasó porque éste haya recibido algún tipo de invitación, o “regalo de amor y paz” –canción en la que participa su hijo– por parte de la madre del menor, para que ambos pudiesen compartir dicho momento. No. Julián Gil sigue sin ser parte de la vida de Matías, porque al día de hoy, los padres de éste siguen sin poder conciliar entre ellos.

“Gracias a la gente que me etiquetó en los videos pude verlo”, dice el argentino en IG. “Sí, debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar”, agregó el mismo.

Es en este momento de su declaración escrita en la que prácticamente Julián Gil ha gritado estas palabras: “NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: “Hijo de Marjorie”, ¿acaso no tiene padre?”, cuestiona el actor.

Mediante su red social y en este post el argentino recuerda cómo perdió sus derechos paternos: “Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad…“, comenta el actor.

Pero este también cuestiona al sistema y a la sociedad misma: “¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?, ¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de alienación parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal”.

Pero Julián Gil también es consciente que después de estas duras palabras, puede pasar que pueda ver a su hijo hasta dentro de 10 años, hasta el día en que él tenga edad suficiente para decidir. “Seguramente tras estas declaraciones, pasarán 10 ó más años, o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por si mismo y tomar decisiones”, dice Gil.

Ya para concluir, el villano de telenovelas como “Hasta el fin del mundo” y “Sueño de Amor”, hizo uso de las siguientes palabras para seguir cuestionando cuánto tiempo tiene que pasar para que lo dejen ver a su hijo: “‘Tiempo al Tiempo’, ¿cuánto tiempo?, ¿desde el amor? Pues de dónde más sería, si no del amor para querer ver a mi hijo… Con todo respeto, pero eso debería cuestionarse a la mamá de mi hijo, ¿de qué sentimiento nació el quitármelo… desde el odio? Y lo más importante ¿por qué se nos arrebató ese derecho, ¡POR QUÉ!?”.

Esta publicación, por otra parte, es la forma en la que Julián Gil ha decidido romper el silencio y volver alzar la voz con el único objetivo de ser escuchado de tal forma que pueda volver a estar con su hijo: “Me he mantenido al margen estos últimos años, pero lo de hoy me rebasa y me niego a seguir callado y normalizar mi situación”.

Por último, el actor no se retiró de este estallido de frustración y amor por su hijo, sin dedicarle unas sentidas palabras a Matías: “Felicidades Mati por tu presentación y espero que la vida me de vida para tener un verdadero regalo de amor y paz contigo”.

