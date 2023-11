Julián Gil recibe el apoyo de la comunidad artística, luego de anunciar que el cáncer regresó

Le ha regresado el cáncer de piel al actor Julián Gil, quien confirmó la noticia mediante una publicación en Instagram. “Tuve otra aparición, otra vez me voy a tener que volver a operar porque volvió el cáncer, no es el tumor que ya tenía, es otro. No tomen sol sin protección. Yo aquí tengo a mi enfermera que es un angelito, te amo mi amor”, dijo el actor de origen argentino.

La publicación de Gil no quedó sin respuesta, la comunidad artística en general se ha unido a su post para dejarle palabras de cariño y aliento. Más de 45 mil likes se cuentan en su post y nombres como los de Don Francisco y Lorena Meritano se leen en la sección de comentarios.

El reconocido conductor de televisión de origen chileno, Don Francisco, le ha dejado las siguientes palabras al histrión: “Querido Julian… Mi abrazo a la distancia y que salgas pronto de esta prueba… Has salido de muchas, y eres un gran guerrero… Todos te mandamos mucha energía”.

La actriz de telenovelas Karla Monroig también dijo presente: “Deseando que que remuevan todo exitosamente. Gracias por compartir la importancia de la detección a tiempo. Te amo Barbie”. Lorena Meritano desde luego dijo presente para su amigo: “No sé qué pasa pero estoy acá para vos. Con todo mi amor y solidaridad”.

El actor y protagonista de telenovelas, Sebastián Rulli también le contestó a su amigo: “Que todo salga bien querido Amigo!! Toda la buena vibra del mundo”. Así como también se manifestó el conductor de Ventaneando, Pedrito Sola: “Deseo mucha suerte y pronta recuperación”.

Osvaldo Ríos no se quedó callado y estas fueron las palabras para con su hermano del alma: “Hermanito querido, estamos en oración 🙏🏼 contigo hoy y ¡siempre! Vamos pa’encima y estamos gozando, que todo saldrá bien en el nombre de Dios❤️🙌❤️”.

Odalys Ramírez, Aleida Núñez, Liliana Rodríguez Morillo, Ednita Nazario, Maribel Guardia, Shira Casar, Juan José Origel, Jaime Mayol, Mauricio Henao, El Gordo y la Flaca, Tania Rincón, Luciano D’Alessandro, Zuleyka Rivera, Marlene Favela, Jessica Coch, Mane de la Parra, Paul Stanley, Tiaré Scanda, Laura Carmine, Charytin Goyco, Ana Lucía Domínguez, y muchos otros más se han unido en cadena de oración por la salud de uno de los actores más queridos del mundo del espectáculo.

De nuevo el llamado está ahí, el actor sigue pidiendo a todos sus fieles seguidores que no se olviden de utilizar el protector solar y no de manera eventual sino diariamente, todo con el objetivo de evitar daños innecesarios y confiesa que él nunca fue consciente de lo que la exposición constante al sol podía ocasionar.

Sigue Leyendo más de Julián Gil aquí:

· Julián Gil da una lamentable noticia y pide cuidarse tras el problema que enfrenta: “Volvió el cáncer”

· Marie Claire Harp tras polémica con Julián Gil y Valeria Marín: “Tenemos una relación abierta”

· Valeria Marín responde si sigue su relación con Julián Gil tras polémica foto con Marie Claire Harp