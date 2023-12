Miss Nepal contó cómo se sintió por las críticas sobre su peso y la enfermedad que padece

En una entrevista exclusiva, Jane Dipika Garrett (Miss Nepal 2023) compartió cómo se sintió al enfrentar críticas sobre su peso mientras competía en el Miss Universo. Aunque la experiencia fue abrumadoramente positiva, ella reveló que también tuvo momentos difíciles donde se sintió insegura.

Garrett también expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió de muchas personas que la consideraban un símbolo de inclusión y representación para las mujeres de talla grande. Considera que su participación en el Miss Universo fue un hito importante y un paso hacia la aceptación de la diversidad en la industria de la belleza.

“Realmente no esperaba recibir tantos aplausos en el escenario ni tanta atención. Y no esperaba nada. Solo estaba allí para representar a mi país y a las mujeres de todo el mundo. Y ese era mi objetivo”, dijo la modelo a ‘Fox News Digital’.

Miss Nepal Jane Dipika Garrett en traje de gala durante su participación en el evento. / Foto: Hector Vivas/Getty Images.

A pesar de las críticas, la valiente representante de Nepal mantuvo una actitud positiva y se enfocó en destacar la diversidad de belleza y la importancia de aceptarse a uno mismo tal como es. Afirmó que no todos los estándares de belleza son iguales y que es necesario celebrar la belleza en todas sus formas.

“Veo cosas como, ‘Oh, ella es una ballena’ o ‘Eso es asqueroso’. ‘Voy a vomitar’. O como, ‘Ella está promoviendo la obesidad’. Y es como si ni siquiera supieran mi historia. Ni siquiera saben por lo que estoy pasando“, siguió diciendo durante la exclusiva al mencionado medio de comunicación.

Miss Nepal 2023 Jane Garrett viajó a El Salvador para representar a su nación. / Foto: MARVIN RECINOS/AFP vía Getty Images.

“Por eso es muy fácil para nosotros ganar peso. Incluso si solo miramos un trozo de pastel, podemos ganar peso. (Los que critican) simplemente me juzgan por las redes sociales. Y ese es su problema. No dejo que eso me moleste… La sociedad puede ser muy cruel. A veces la gente puede ser muy cruel”, agregó la modelo que fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico o SOP.

Con su participación en el Miss Universo, Miss Nepal dejó una marca en la historia del certamen y demostró que la belleza no se limita a una talla o a un estándar específico. Su valentía y determinación han contribuido a desafiar los estereotipos de belleza, y su mensaje de amor propio y aceptación resonará en muchas personas.

“No es necesario hacer algo como lo que hace una celebridad o una modelo para ser considerada hermosa. Creo que lo más importante para ti, lo que te convenga, es lo que para ti es bello. Y luego creo que es muy importante aceptar quién eres y amar quién eres y no tratar de encajar en lo que la sociedad dice que es hermoso”, finalizó diciendo a ‘Fox News Digital’.

