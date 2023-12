Billie Eilish habla abiertamente sobre su salida del closet “¿No era obvio?”

La cantante y compositora, Billie Eilish, habló abiertamente sobre su reciente declaración, respecto a su sexualidad, de manera abierta y sin tapujos. Durante su paso por la alfombra roja del evento Hitmakers de Variety, la estadounidense señaló su sorpresa sobre las reacciones de la gente ya que asimiló que era “bastante” obvia su orientación.

Pensé ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: ¿por qué no podemos simplemente existir?” Billie Eilish – Cantante

Cabe recordar que apenas hace unas semanas, durante el artículo de Variety de noviembre, la cantante declaró su atracción por las mujeres: “Las amo como personas. Me atraen como personas. Me siento atraído por ellas de verdad… me siento atraída físicamente por ellas, pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”.

Durante la misma entrevista en la alfombra roja, la intérprete de “Bad Guy” señaló que aún se siente “intimidada” por las mujeres, pero sin dejar de pensar que son “bonitas”.

Billie Eilish se sintió sorprendida de las reacciones de la gente al hablar sobre su sexualidad. Crédito: AFP / Getty Images

Las relaciones de Billie Eilish

Antes de su salida oficial del closet, Billie Eilish había mantenido diversas relaciones públicas solo con hombres. La más reciente fue su “compromiso”, de menos de un año, con el músico Jesse Rutherford de la banda The Neighborhood, con quien terminó en mayo de este año.

A pesar de los rumores de infidelidad, diversas fuentes afirmaron que la relación llegó a su fin en buenos términos. Anterior a Rutherford, Billie Eilish mantuvo un romance con el actor Matthew Tyler Vorce. De igual manera, se sabe que la intérprete de “Ocean Eyes” se relacionó con el músico Brandon Question Adams.

Eilish arremete contra sus críticos

Durante la entrevista entregada a Variety, la cantante también habló sobre las constantes críticas respecto a su cuerpo y la ropa holgada que suele usar. Y es que de acuerdo con la cantante, al inicio de su carrera, no sentía la fortaleza mental para lidiar con las críticas por lo que decidió usar prendas más holgadas y grandes.

No intentaba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo”. Billie Eilish – Cantante

Aunado a lo anterior, la estadounidense señaló que el emplear estas prendas también se desprende a que nunca se ha sentido como mujer.

“Nunca me he sentido mujer, para ser sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina.

Por todo lo anterior, la cantante estadounidense lanzó un mensaje directo a sus detractores y defendiendo su identidad: “soy literalmente un ser que a veces es sexual. Que se jodan”.

Durante su paso por la alfombra roja de Hitmakers de Variety, la actriz fue homenajeada, junto a su hermano Finneas, a raíz de su canción “What Was I Made For?”, la cual formó parte del éxito de verano: Barbie.

