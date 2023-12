Luis Severino se despidió de los Yankees tras ocho temporadas en Grandes Ligas con una emotiva carta

En 2015 y con solo 21 años Luis Severino debutaba en las Grandes Ligas con los New York Yankees. En 11 salidas dejó efectividad de 2.89 apuntando a ser uno de los prospectos de la franquicia. Sin embargo, ocho temporadas más tarde el dominicano no pudo convertirse en una realidad para la rotación neoyorquina y para 2024 defenderá el uniforme de los New York Mets.

En sus ocho campañas en El Bronx, Severino terminó con 3.69 de efectividad, récord de 54-37 en 125 salidas. 788 ponches y 306 carreras permitidas en los 727 innings de labor que tuvo el quisqueyano con los Yankees. Además, fue dos veces convocado en 2017 y 2018 para el All Star Game. Esas dos temporadas también estuvo entre los 10 primeros en las votaciones al premio Cy Young.

Severino no dejó pasar la oportunidad de despedirse la franquicia que lo hizo debutar y la que defendió durante ocho campañas. Pues este sábado lanzó una carta a través de sus redes sociales para decirle adiós a toda la afición neoyorquina.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su amor y apoyo durante estos últimos 12 años inolvidables. Cuando era un niño que crecía en la República Dominicana como fanático de los Yankees, solo podía soñar con cómo sería jugar el juego que amo profesionalmente a nivel de la MLB y ganarme la oportunidad de vestir las famosas telas a rayas”, inició el lanzador.

Luis Severino, lanzador dominicano que jugó en los Yankees hasta este 2023 /Getty Images

Severino continuó su carta recordando aquel 2011 cuando los Yankees apostaron por él y luego en 2015 cuando debutó con el equipo en Grandes Ligas.

“En 2011 mi Mis sueños se hicieron realidad cuando la organización de los Yankees de Nueva York se arriesgó conmigo y nos dio a mí y a mi familia la oportunidad de mi vida al contratarme como agente libre internacional. Desde el momento en que me puse ese uniforme especial y completé el viaje de hacer mi debut en las Grandes Ligas en 2015, la organización de los Yankees y la ciudad de Nueva York nos recibieron a mi familia y a mí en sus corazones”.

Por último agradeció a la gerencia del equipo neoyorquino. “Quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por brindarnos a mi familia y a mí la oportunidad de convertirnos en miembros de su familia. Un gran agradecimiento a la familia Steinbrenner junto con Brian Cashman por creer en mí y brindarme la oportunidad de ser miembro de la organización de los Yankees durante toda mi carrera hasta el momento“, cerró el derecho de 29 años.

Severino de El Bronx a Queens

Con la salida de Severino de los Yankees, los Mets, vecinos de ciudad de los Bombarderos, aprovecharon sus debilidades en la rotación y apostaron por el dominicano ofreciéndole un contrato por un año el cual se hizo oficial este viernes.

Severino cruzará el subway y ahora Queen será su nueva casa. Los Mets al final pactaron con el derecho $13 millones de dólares por la temporada 2024. Y se une a Kodai Senga y José Quintana como los lanzadores abridores de la rotación neoyorquina.

