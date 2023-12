Target comenzó diciembre con una oferta muy especial en gift cards

Target anunció a sus clientes que tiene un regalo para los compradores navideños este fin de semana: los compradores pueden obtener un 10% de descuento en tarjetas de regalo.

La minorista está reanudando su descuento anual en tarjetas de regalo. La venta comienza el sábado 2 y se prolonga hasta el domingo 3 de diciembre.

El descuento del 10% estará disponible en tiendas y en línea para compras con tarjetas de regalo de Target de hasta $500, con los que se pueden lograr ahorros de hasta $50 dólares.

La oferta es para miembros de Target Circle, el programa de fidelización de Target. Recuerda que inscribirse al programa de fidelización es gratis.

Puedes registrarte en Target Circle visitando target.com/circle.

Target señala que para obtener grandes ahorros durante toda la temporada de fiestas, los clientes también pueden esperar nuevas ofertas semanales hasta el 24 de diciembre en las tiendas y en línea, con ofertas en las principales marcas nacionales y propias.

Otras formas de ahorrar durante la temporada incluyen la garantía de igualación de precios de Target, disponible desde ahora hasta el 24 de diciembre, el 5% de descuento en compras realizadas con Target RedCard y las populares ofertas del día para los miembros de Target Circle.

Los clientes también tienen varias opciones para obtener fácil y convenientemente sus compras, incluyendo la entrega el mismo día de Target con Shipt, y Order Pick Up y Drive Up, con nuevas ofertas de Drive Up como hacer una devolución y hacer un pedido de Starbucks.

